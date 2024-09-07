مؤشرات البورصة تحتاج إلى محفزات لاستعادة الاتجاه الصاعد

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبو غنيمة: مراقبة اختراق مستوى المقاومة لـ EGX30 لتكوين مراكز
تبحث مؤشرات البورصة المصرية عن محفزات لمحاولة استعادة القمم التاريخية السابقة عند مستوى 34 ألف نقطة بنهاية العام الجاري، حيث تشهد بعض التباين فى الأداء بين الجلسات بين الصعود تارة وجنى الأرباح والتراجع تارة أخرى.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.83% إلي 31029 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.52% إلى مستوى 7254 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 0.91% إلى مستوى 37997 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.99% الى مستوى 10351 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 1.65% إلى مستوى 6157 نقطة.
وتوقعت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن يستكمل المؤشر الرئيسي صعوده والوصول بنهاية العام إلي تخطي مستوي 32 ألف نقطة، خاصة فى ظل التحسن المتوقع لأداء قطاع الأغذية والموارد الأساسية إلى جانب القطاع العقاري المستمر فى الأداء بشكل جيد منذ بداية العام الجاري.
وترى أن ارتفاع أحجام التداولات يعد مؤشر إيجابي لأداء السوق إلي جانب أرباح الشركات المقيدة المعلن عنها فى النصف الأول من العام الجارى والتى شهدت نموًا مطردًا.
وأضافت أن مؤشر EGX70 بعد اختراقه لمستوي 6000 نقطة، من المتوقع أن يتجه إلى مستويات 7500-7800 نقطة، وباختراقها يصل إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية العام.
ورجحت أن تدفع معطيات الاقتصاد الكلى من تحول مؤشر مديرى المشتريات إلى المنطقة الخضراء استمرار الصعود للمؤشرات بنهاية العام الجاري.
ونصحت المستثمرين الجدد بدخول السوق تدريجياً والتركيز علي تنويع المحفظة بعدة أسهم ذات الملاءة المالية، ومراقبة الشركات ذات الأداء الجيد وجني أرباح جزئي للمستثمرين الحاليين.
وشهدت السوق قيم تداولات بنحو 373.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 6.6 مليار سهم، بتنفيذ 677 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 355 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.9 مليار ورقة منفذة على 657 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.53% إلى مستوى 2.1 تريليون جنيه.
وقال باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الضغوط البيعية خلال الجلسات السابقة دفعت المؤشر الرئيسي إلي التحرك في نطاق عرضي ضيق بين مستويات 31000-31400 نقطة.
ورجح استمرار هذا النطاق العرضي خلال الجلسات المقبلة حتى يتم تأكيد اختراقها واستكمال الصعود بعد تخطي مستوى 31400 نقطة مع زيادة أحجام التداولات لتتخطى 6 مليارات جنيه.
وأضاف أن مستوي الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند مستويات 30200-29700 نقطة، متوقعًا أن تشهد الجلسات المقبلة دخول سيولة جديدة للسوق.
وتابع أن مؤشر EGX70 حاول خلال جلسات الأسبوع الماضي تخطي مستوى 7250 نقطة وأغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 7254 نقطة، بمستوي دعم عند 6850 نقطة، متوقعًا أن يشهد بعض عمليات جنى الأرباح على أسهم المكونة للمؤشر.
وأشار إلي أن أفضل القطاعات أداء هي مواد البناء والتشييد، والأدوية وقطاع الأغذية والبتروكيماويات، وحث المستثمرين على مراقبة اختراق المؤشرات لمستويات المقاومة الحالية لتكوين مراكز شرائية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.8% والعرب علي 6.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 145 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 294.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.62 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.79 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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