مؤشرات البورصة تحتاج إلى محفزات لاستعادة الاتجاه الصاعد

تبحث مؤشرات المصرية عن محفزات لمحاولة استعادة القمم التاريخية السابقة عند مستوى 34 ألف نقطة بنهاية العام الجاري، حيث تشهد بعض التباين فى الأداء بين الجلسات بين الصعود تارة وجنى الأرباح والتراجع تارة أخرى.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.83% إلي 31029 نقطة في الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.52% إلى مستوى 7254 نقطة.

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وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 0.91% إلى مستوى 37997 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.99% الى مستوى 10351 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 1.65% إلى مستوى 6157 نقطة.

وتوقعت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن يستكمل المؤشر الرئيسي صعوده والوصول بنهاية العام إلي تخطي مستوي 32 ألف نقطة، خاصة فى ظل التحسن المتوقع لأداء قطاع الأغذية والموارد الأساسية إلى جانب القطاع العقاري المستمر فى الأداء بشكل جيد منذ بداية العام الجاري.

وترى أن ارتفاع أحجام التداولات يعد مؤشر إيجابي لأداء السوق إلي جانب أرباح الشركات المقيدة المعلن عنها فى النصف الأول من العام الجارى والتى شهدت نموًا مطردًا.

وأضافت أن مؤشر EGX70 بعد اختراقه لمستوي 6000 نقطة، من المتوقع أن يتجه إلى مستويات 7500-7800 نقطة، وباختراقها يصل إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية العام.

ورجحت أن تدفع معطيات الاقتصاد الكلى من تحول مؤشر مديرى المشتريات إلى المنطقة الخضراء استمرار الصعود للمؤشرات بنهاية العام الجاري.

ونصحت المستثمرين الجدد بدخول السوق تدريجياً والتركيز علي تنويع المحفظة بعدة أسهم ذات الملاءة المالية، ومراقبة الشركات ذات الأداء الجيد وجني أرباح جزئي للمستثمرين الحاليين.

وشهدت السوق قيم تداولات بنحو 373.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 6.6 مليار سهم، بتنفيذ 677 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 355 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.9 مليار ورقة منفذة على 657 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.53% إلى مستوى 2.1 تريليون جنيه.

وقال باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الضغوط البيعية خلال الجلسات السابقة دفعت المؤشر الرئيسي إلي التحرك في نطاق عرضي ضيق بين مستويات 31000-31400 نقطة.

ورجح استمرار هذا النطاق العرضي خلال الجلسات المقبلة حتى يتم تأكيد اختراقها واستكمال الصعود بعد تخطي مستوى 31400 نقطة مع زيادة أحجام التداولات لتتخطى 6 مليارات جنيه.

وأضاف أن مستوي الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند مستويات 30200-29700 نقطة، متوقعًا أن تشهد الجلسات المقبلة دخول سيولة جديدة للسوق.

وتابع أن مؤشر EGX70 حاول خلال جلسات الأسبوع الماضي تخطي مستوى 7250 نقطة وأغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 7254 نقطة، بمستوي دعم عند 6850 نقطة، متوقعًا أن يشهد بعض عمليات جنى الأرباح على أسهم المكونة للمؤشر.

وأشار إلي أن أفضل القطاعات أداء هي مواد البناء والتشييد، والأدوية وقطاع الأغذية والبتروكيماويات، وحث المستثمرين على مراقبة اختراق المؤشرات لمستويات المقاومة الحالية لتكوين مراكز شرائية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.8% والعرب علي 6.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 145 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 294.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد مثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.62 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.79 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.