اتحاد أسواق المال العربية يحدد 3 مراحل لضمان نجاح الاكتتاب العام

MENAFN - Al-Borsa News) حدد اتحاد أسواق المال العربية في تقرير بحثى له 3 مراحل لضمان نجاح الاكتتابات العامة الأولية وهي: الاستعداد لما قبل الاكتتاب العام الأول، ومرحلة الشركة المدرجة، ومرحلة ما بعد الاكتتاب العام الأولى” ما بعد الإدراج”.

ويرى الاتحاد أن تعيين فريق مشروع الاكتتاب العام الأولى هو الخطوة الأهم فى عملية الاستعداد للطرح المرتقب خاصة من يقوم بمهام تولى إدارة الطرح من المستشاريين الخارجيين.

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وأوضح أن منسق عملية الطرح من داخل الشركة مع الجهات الخارجية يجب أن يقوم بمراقبة الميزانية والجدول الزمنى للتأكد من تحديثهما بشكل منتظم، على أن يكون مرشح فى مرحلة لاحقة لتولى إدارة علاقات المستثمرين فى الشركة بعد إتمام الطرح.

وأوضح أنه سيكون مسئول عن إدارة عمليات التواصل والإفصاح، ولاسيما عمليات التنسيق والتواصل بين الرئيس التنفيذي للشركة، والمراقب المالى، والمراقب الداخلى والمستشار العام للطرح.

ومن المهام أيضًا تحديث أنظمة المعلومات فى وقت مبكر من خلال التعرف بشكل وثيق على متطلبات إعداد التقارير التنظيمية للسوق الخاص بالشركة، والتأكد من تحديد مؤشرات الاداء الرئيسية لإعداد التقارير بوضوح لضمان الاتساق والملاءمة اللازمة.

بالإضافة إلى توفير برامج إعداد التقارير وإدارة البيانات الشاملة والدقيقة ذات الصلة وهذه هى المرحلة التى غالبًا ما يتجاهلها الراغبون فى الاكتتاب العام لكسب المصداقية وتعزيز الشفافية لدى المستثمرين.

وأكد على ضرورة توافر البيانات والمعلومات المالية الدقيقة والشفافة التى من شأنها أن تعزز الثقة وتكبح مخاوف المستثمرين.

ويرى التقرير، أن هناك خطوة يغفلها العديد من الراغبين فى الطرح العام وهو جمع معلومات السوق عبر تحديد الشركات المدرجة التى يمكن مقارنة الشركة بها والقيام بتحليل كل من برنامج علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية، بغرض عقد المقارنة.

ولخص التقرير دور علاقات المستثمرين فى ما قبل الطرح فى تحديد السياسة التوجيهية للشركة، وتطوير مجموعة أدوات علاقات المستثمرين، وإرساء البنية التحتية لعلاقات المستثمرين، وإدارة الحملات الترويجية والخدمات اللوجيستستة للطرح العام.

وتابع أن المرحلة الثانية من المراحل المحددة لنجاح الاكتتابات العامة لا تنتهى عند إتمام الطرح هنا يأتى دور المرحلة الثانية بأن تكون شركة مدرجة هنا يتطلب الوضع أن يكون علاقات المستثمرين قادر على التواصل المستمر مع المستثمرين من خلال قنوات اتصال مفتوحة عبر المكالمات والمؤتمرات والاجتماعات الفردية.

وتلك الخطوة تهدف إلى جذب مساهمين جدد وتوسيع عدد المحللين الذي يرغبون فى تغطية الشركة من خلال التقارير البحثية، وخلق التفاعل المنتظم الذي يعد أهم الأمور فى مرحلة نمو الشركة.

ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة إنستيتيوشنال إنفستور كوربوريت إنسايتس، فقد قامت الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتكثيف مشاركتها بشكل كبير عاماً بعد عام، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تزيد عن 13% في عدد الشركات التي أجرت أكثر من 300 اجتماع للمستثمرين المحترفين.

ويتماشى هذا الاتجاه مع الزيادة الأوسع في المشاركة في السوق، حيث أشار أكثر من 42% من المشاركين إلى زيادة في تكرار الاجتماعات، بالإضافة إلى أن 25% منهم أفادوا أن هناك توسع كبير في جهود التوعية بالمقارنة مع9% فقط المسجلة في الأسواق الناشئة الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.