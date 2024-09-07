توسعات بساطة تعزز نمو بي إنفسمنتس

MENAFN - Al-Borsa News) تترقب شركة بى إنفسمنتس القابضة المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة خاصة مع التوسعات المرتقبة للأذراع الاستثمارية المختلفة، ولاسيما توسعات بساطة المالية القابضة خارج السوق المصري.

وارتفع سهم الشركة بنهاية تعاملات الخميس الماضي ليسجل مستوى 22.09 جنيه تفاعلاً مع استحواذ بساطة على حصة إضافية فى شركة مدفوعاتكم الأردنية.

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ومنذ أيام أنهت الشركة الاستحواذ على حصة قدرها 27.1% من أسهم شركة“مدفوعاتكم” في الأردن.

ويتزامن هذا مع توسع قطاع الرعاية الصحية التابع للشركة فى صفقات مرتقبة جديدة فى الرعاية الصحية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري مما سيدفع بدوره الزخم على سهم الشركة فى البورصة.

وتضاعف صافي ربح“بي إنفستمنتس” إلى 1.27 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 553.97 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 575.54 مليون جنيه، مقابل 344.44 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.