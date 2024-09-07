توسعات بساطة تعزز نمو بي إنفسمنتس

(MENAFN
- Al-Borsa News) تترقب شركة بى إنفسمنتس القابضة المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة خاصة مع التوسعات المرتقبة للأذراع الاستثمارية المختلفة، ولاسيما توسعات بساطة المالية القابضة خارج السوق المصري.
وارتفع سهم الشركة بنهاية تعاملات الخميس الماضي ليسجل مستوى 22.09 جنيه تفاعلاً مع صفقة استحواذ بساطة على حصة إضافية فى شركة مدفوعاتكم الأردنية.
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تحتاج إلى محفزات لاستعادة الاتجاه الصاعد
ومنذ أيام أنهت الشركة الاستحواذ على حصة قدرها 27.1% من أسهم شركة“مدفوعاتكم” في الأردن.
ويتزامن هذا مع توسع قطاع الرعاية الصحية التابع للشركة فى صفقات مرتقبة جديدة فى الرعاية الصحية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري مما سيدفع بدوره الزخم على سهم الشركة فى البورصة.
وتضاعف صافي ربح“بي إنفستمنتس” إلى 1.27 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 553.97 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 575.54 مليون جنيه، مقابل 344.44 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
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