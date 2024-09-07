مصادر: ((برايم تورز)) تتعاقد على وحدتين لتشغيل الأتوبيس البرمائى

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة“برايم تورز” على وحدتين من الأتوبيسات البرمائية لتشغيلها فى القاهرة لإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع البرمائى فى نهر النيل.

وكانت“البورصة” قد نشرت فى فبراير الماضى أن“برايم تورز” تستعد لإدخال منظومة الأتوبيس النهرى البرمائى على مرحلتين الأولى بالقاهرة والثانية فى الأقصر وأسوان للاستفادة من الزخم السياحى هناك.

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وتقدر التكلفة التقديرية للاتوبيس الواحد بنحو 700 ألف يورو بحسب المصادر .

لفتت المصادر إلى أنه من المخطط أن يكون مصنع“سيماف” التابع للهيئة العربية للتصنيع هو الذراع التنفيذية لمشروع توطين الاتوبيسات البرمائية فى المراحل المتقدمة من المشرو .

وأشارت إلى أن وفد الشركة التقى وزير النقل كامل الوزير، وعرض مقترحاته الخاصة بالمشروع ووافق عليها الوزير ووجه بتقديم التسهيلات المطلوبة للشركة المستثمرة من إجراءات خاصة بالتراخيص النيلية أو البرية فضلا عن منحه كافة التيسيرات والتسهيلات الخاصة بالتعاقد على الأتوبيسات .

وتستهدف وزارة النقل خطة تطوير شاملة لقطاع النقل النهرى للعمل على ترشيد استهلاك السولار عبر تقليل كثافة التحرك على الطرق والكبارى إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئى.

ويشمل التطوير للمعديات وإنشاء كبارى مشاة وسيارات بديلة ورفع كفاءة نحو 408 مراسي، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكبارى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهرياً بينها 17 أتوبيساً بالقاهرة الكبرى، و 9 أتوبيسات بباقى المحافظات من عائد التشغيل .