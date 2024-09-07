مصادر: ((برايم تورز)) تتعاقد على وحدتين لتشغيل الأتوبيس البرمائى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعاقدت شركة“برايم تورز” على وحدتين من الأتوبيسات البرمائية لتشغيلها فى القاهرة لإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع البرمائى فى نهر النيل.
وكانت“البورصة” قد نشرت فى فبراير الماضى أن“برايم تورز” تستعد لإدخال منظومة الأتوبيس النهرى البرمائى على مرحلتين الأولى بالقاهرة والثانية فى الأقصر وأسوان للاستفادة من الزخم السياحى هناك.
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وتقدر التكلفة التقديرية للاتوبيس الواحد بنحو 700 ألف يورو بحسب المصادر .
لفتت المصادر إلى أنه من المخطط أن يكون مصنع“سيماف” التابع للهيئة العربية للتصنيع هو الذراع التنفيذية لمشروع توطين الاتوبيسات البرمائية فى المراحل المتقدمة من المشرو .
وأشارت إلى أن وفد الشركة التقى وزير النقل كامل الوزير، وعرض مقترحاته الخاصة بالمشروع ووافق عليها الوزير ووجه بتقديم التسهيلات المطلوبة للشركة المستثمرة من إجراءات خاصة بالتراخيص النيلية أو البرية فضلا عن منحه كافة التيسيرات والتسهيلات الخاصة بالتعاقد على الأتوبيسات .
وتستهدف وزارة النقل خطة تطوير شاملة لقطاع النقل النهرى للعمل على ترشيد استهلاك السولار عبر تقليل كثافة التحرك على الطرق والكبارى إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئى.
ويشمل التطوير للمعديات وإنشاء كبارى مشاة وسيارات بديلة ورفع كفاءة نحو 408 مراسي، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكبارى، بالإضافة إلى رفع كفاءة 26 أتوبيسا نهرياً بينها 17 أتوبيساً بالقاهرة الكبرى، و 9 أتوبيسات بباقى المحافظات من عائد التشغيل .
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