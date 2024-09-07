تصدير أول شحنة لعب أطفال مصرية للسوق اليمنى

MENAFN - Al-Borsa News) صدرت شركة البركات لتصنيع لعب الأطفال، أول شحنة لعب أطفال للسوق اليمنى خلال الشهر الماضى.

قال بركات صفا، رئيس مجلس الإدارة، إن قيمة الشحنة بلغت 350 ألف جنيه.

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أضاف لـ”البورصة”، أن قيمة الشحنة منخفضة وتقدر بنحو 7 آلاف دولار لكنها تعد عينات ومهمة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

أشار إلى أن السوق اليمنى يعد دراسات حول تكلفة استيراد البضائع ويبحث عن الدول الأرخص دائما، الأمر الذى حفز المنتجات المصرية لدخول هذا السوق بسهولة، بسبب الأسعار المنخفضة التى تنافس الصين.

توقع، أن تتزايد أعداد الشحنات إلى اليمن خلال الفترة المقبلة بسبب جودة المنتجات وأسعارها المنافسة، الأمر الذى يدعم فتح أسواق مجاورة خلال الفترة المقبلة ويجعل مصر مسيطرة على واردات تلك الدول من لعب الأطفال.

قال إن الشركة تصنع فوانيس رمضان وتصدرها إلى السعودية والأردن والكويت واليونان وإيطاليا من خلال الغير عبر مكاتب شحن.

أوضح، أن من أبرز التحديات التى تواجه القطاع ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية التى تصل إلى 2750 دولارا للفرد الواحد بخلاف تذاكر الطيران والإقامة الخارجية، مطالبا بدعم الحكومة للمعارض الخارجية، والاشتراك فى أكبر عدد من المعارض وتحديدا للدول المرتبطة باتفاقيات تجارية مع مصر مثل اتفاقية التجارة العربية واتفاقية الكوميسا.

ذكر، أن الشركة تحصل على خاماتها من شركات محلية بأسعار أعلى من المستورده، بخلاف سابك السعودية التى تمنح الشركات السعودية خصومات على أسعار الخامات وتصدر بأسعار أقل من المتداولة فى السوق المحلية.

وتمتلك شركة البركات لتصنيع لعب الأطفال، 3 مصانع فى مناطق رمسيس والبراجيل والمنصورة.

طالب“صفا” الذى يشغل أيضا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بتنمية التجارة الخارجية وتشجيع المستوردين على فتح اعتمادات مستندية لهم لسرعة جلب بضائع واستغلال تلك الأسواق المجاورة وتصدير المنتجات لهم بهامش ربح أعلى، قائلا:“تستفاد خزينة الدولة بفارق الربح من خلال ضريبة القيمة المضافة على تلك السلع”.

أشار إلى أن قرارات وزير الصناعة كامل الوزير بعدم غلق أى منشأة وتوحيد جهة التفتيش على المصانع جيدة وتمنح مجتمع الأعمال نظرة تفاؤلية، ولكن يجب ترجمتها من خلال منشورات رسمية توزع على المصانع لتعليقها فى مكان واضح أمام كل الجهات المعنية بذلك.

ذكر أن تحجيم استيراد السلع غير الأساسية مثل لعب الأطفال دفع العديد من المستوردين للتحول للتصنيع المحلى لبعض لعب الأطفال وذلك لاستمرار نشاطهم والحفاظ على عملائهم.

ويستورد القطاع لعب أطفال ما يتراوح بين 55 و60 مليون دولار سنويًا، وفقا لنائب رئيس الشعبة.

لفت إلى أنه على الرغم من اضطرابات المنطقة وفى ظل الحروب فى بعض الدول المجاورة إلا أن القطاع امامه فرصه لتصدير منتجاته إلى ليبيا والسودان والجزائر واليمن وفلسطين بعد صعوبة استيرادها من الصين وعرقلة الملاحة فى البحر الأحمر.

قال، إن عملاء من“نابلس” فى فلسطين زاروا بعض المصانع فى مصرمؤخرًا، ولكنهم اشترطوا شهادات جودة أوروبية، وتسعى تلك المصانع للحصول عليها لتنفيذ تلك الصفقات.