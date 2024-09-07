الهند تحتاج مزيدا من الشركات الكبرى

MENAFN - Al-Borsa News) في ظل تصاعد الشكوك حول آفاق الاقتصاد الصيني، اجتذب صعود الهند اهتماماً متزايداً، إذ توقع البعض أنها قد تصبح نجم الاقتصاد الصاعد القادم في العالم النامي.

ولكن إذا كنت تعتقد أن الهند يمكن أن تصبح“الصين الجديدة”، فقد يعتمد على ما إذا كنت تتبنى منطق“شومبيتر” الحديث أو القديم.

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الاقتصادي الشهير في القرن العشرين، جوزيف شومبيتر، معروف بمفهوم“التدمير الخلاق”، الذي يصف كيف تعمل الابتكارات الجديدة على تحويل الاقتصاد جزئيًا من خلال جعل التكنولوجيا القديمة غير مجدية.

لكن أفكار شومبيتر حول الديناميكية الاقتصادية والتنمية لم تكن ثابتة، ففي البداية كان يركز على دور ريادة الأعمال، لكنه لاحقًا أدرك أهمية الشركات الكبرى.

وعند تقييم آفاق الهند، قد ينظر نهج شومبيتر“القديم” إلى عدد الشركات الكبرى التي أنتجتها الهند، حيث تعتبر متأخرة كثيرًا عن الصين في هذا الصدد، فهي لا تمتلك سوى ثماني شركات ضمن قائمة“فورتشن جلوبال 500′′، مقارنة بـ135 شركة في الصين.

لقد حققت الصين هذا التقدم على الهند خلال بضعة عقود فقط، ففي أوائل التسعينيات، كانت لدى الصين ثلاث شركات في قائمة“فورتشن جلوبال 500′′، بينما كان لدى الهند شركة واحدة

كذلك، تقدمت الصين بشكل كبير على الهند من حيث نصيب الفرد من الدخل، حسب ما نقلته موقع“بروجكت سنديكيت”.

ففي عام 1978، قبل أن تبدأ الصين في عملية“الإصلاح والانفتاح” التي مهدت لنجاحها الاقتصادي، كان نصيب الفرد من الدخل في كل من الهند والصين يعادل حوالي 5% من مستوى الولايات المتحدة.

وبحلول أوائل عقد 2010، وصل دخل الفرد في الصين إلى نحو 20% من مستوى الولايات المتحدة، مقارنة بـ10% فقط للهند.

واليوم، يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الصين والهند نسبة 33% و13% من مستوى الولايات المتحدة على التوالي.

يبدو أن نجاح الصين في إنشاء شركات عالمية كبرى يفسر إلى حد كبير هذا التباين.

كما أظهرت الدراسة في عام 2013، فإن الشركات الكبرى تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، فإن زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتبط فقط بنمو أسرع، مما يشير إلى أن النمو هو الذي يغذي انتشار الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليس العكس.

أحد الأسباب التي قد يلاحظها نهج شومبيتر“القديم” هي أن الشركات الكبرى غالبًا ما تقوم بتنفيذ الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مثل البحث والتطوير والتسويق، داخل الوطن، بينما يتم تنفيذ الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة في الخارج.

ورغم أن الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة يمكن أن تعزز النمو وتسهل نقل المعرفة، يجب على الدول المتأخرة في التطور أن تحول هذا إلى شركات كبرى محلية مبتكرة إذا أرادت اقتحام قطاعات الاقتصاد العالمي ذات القيمة العالية.

قد يكون نهج شومبيتر“الحديث” أكثر إعجابًا بالهند، التي أثبتت قدرتها على إنتاج مزيد من شركات اليونيكورن، وهي شركات خاصة تزيد قيمتها السوقية عن مليار دولار، حيث تمتلك 91 شركة من هذا النوع اعتبارًا من العام الماضي.

ورغم أن الصين تتفوق على الهند أيضًا في هذا المجال بامتلاكها 368 شركة يونيكورن، إلا أن الهند ما زالت ضمن أكبر أربع دول عالميًا، خلف الولايات المتحدة (1,524) والمملكة المتحدة (153)، وأمام دول مثل ألمانيا (64) والبرازيل (30) وكوريا الجنوبية (29).

ومع ذلك، فإن الفجوة بين عدد الشركات الكبرى في قائمة“فورتشن جلوبال 500” وشركات اليونيكورن في الهند ملحوظة.

ففي الفترة من 2020 إلى 2023، بلغت هذه النسبة 0.1 فقط في الهند، مقارنة بـ0.4 في الصين، و0.5 في ألمانيا، و0.25 في البرازيل.

أما في كوريا الجنوبية، حيث يهيمن الاقتصاد بشكل ملحوظ على الشركات الكبرى، فإن النسبة مرتفعة بشكل خاص عند 0.6، مما يشير إلى أن الشركات الكبرى تسهم في صعود شركات اليونيكورن.

يحدث هذا غالبًا من خلال قنوات مختلفة، وإحدى هذه القنوات هي نقل المهارات والمعرفة اللازمة عبر التوظيف.

فعلى سبيل المثال، كان مؤسسو شركة“نافر”، وهي بمثابة“جوجل كوريا”، يعملون سابقًا لدى شركة“سامسونج”.

وهناك قناة أخرى تتمثل في الاستثمار المباشر، حيث تدعم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة“تينسنت” مئات الشركات الناشئة كمستثمر.

من المرجح أن يقول شومبيتر إنه إذا أرادت الهند أن تصبح قوة اقتصادية عظمى على مستوى الصين، فعليها أن تركز أكثر على إنشاء شركات كبرى.

وفي الواقع، دون وجود شركات كبرى محلية تقود النمو والاستثمار، من المرجح أن تخسر الهند شركاتها الناشئة المبتكرة لصالح استحواذات من قبل عمالقة أجانب.

ولتجنب هذا النوع من“هجرة العقول”، يجب بذل جهود لمساعدة الشركات الناشئة على النمو بسرعة داخل الهند، حتى تتمكن من أن تصبح الشركات الرائدة في المستقبل.

لقد أصبحت كوريا الجنوبية وتايوان من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع من خلال تنمية عدد قليل من الشركات الكبرى، مثل“سامسونج” وشركة“تايوان لتصنيع أشباه الموصلات”، وليس من خلال الاعتماد على آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وربما يستغرق إنشاء مناخ مؤسسي أو استثماري جيد لرعاية الشركات الناشئة عقودًا، لكنه يستغرق وقتًا أقل لتركيز الموارد والقدرات بين عدد قليل من الشركات حتى تنمو وتصبح شركات رائدة كبرى.