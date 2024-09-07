زيادات جديدة فى ((الأوفر برايس)) على السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) سعد: تراجع التوريدات للموزعين ساهم فى زيادة الأسعار
طالت ظاهرة ((الأوفر برايس)) كافة السيارات المتوفرة داخل السوق خلال الفترة الحالية؛ وذلك بدعم من تحريك الأسعار الرسمية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2024.
وأرجع خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال))، عودة ظاهرة الأوفر برايس بإضافة مبلغ فوق السعر الرسمى للسيارة، إلى نقص المعروض فى ظل استمرار ضعف الواردات منذ شهر مايو الماضى.
موضوعات متعلقة
تويوتا تُخفض مستهدف إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 30% في 2026 “أوتو موبيلتى” ترفع أسعار سيارات“جيلى” بنحو 50 ألف جنيه ((سيتي يوروب للسيارات)) تضيف فرعا جديدا باستثمارات 35 مليون جنيه
أكد أن التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات مازال متوقفا مع عدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مرة أخرى، دفع البعض لفرض زيادات سعرية على الموديلات التى تتوافر بأعداد محدودة حالياً، خاصةً أن الأمر يشمل استيراد كل أنواع السيارات بما فى ذلك“المعاقين والاستيراد الشخصى”.
أشار ((سعد)) إلى أن تراجع التوريدات من قبل الوكلاء والموزعين ساهم فى زيادة الأسعار، متوقعًا المزيد من الارتفاعات بأسعار السيارات مع استمرار غلق التسجيل المسبق للشحنات، مطالبًا بسرعة فتح باب التسجيل لقطاع السيارات لعودة دورة العمل فى السوق مرة أخرى.
و((الأوفر برايس)) هو مبلغ إضافى يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، والتى قد يتغير فيها السعر الرسمى أكثر من مرة. حنفى: جميع السيارات المعروضة تباع بـ((أوفر برايس)) باستثناء ((رينو)) تسير عكس التيار
من جانبه، قال تامر حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة كاسل لتجارة وتوزيع السيارات، إن السوق شهد عودة ظاهر الأوفر برايس على كل الأنواع، وخاصة التى يكثر الطلب عليها بسبب استمرار زيادة الأسعار الرسمية وتخوف المستهلكين من حدوث زيادات سعرية جديدة.
أشار ((حنفى)) إلى أن سيارات ((رينو)) تسير عكس التيار داخل السوق حيث قدم التجار خصومات سعرية تبدأ من 100 ألف جنيه ويصل إلى 120 ألف جنيه، موضحًا أن بعض السيارات التى يوجد عليها ((أوفر برايس)) ما زال الطلب عليها كبيرا مثل“فولكس فاجن تيجون، سيات ليون، سيات كوبرا، تويوتا كورولا، نيسان صنى”.
أوضح أن أبرز السيارات التى ظهر لها تسعير إضافى عليها خلال الفترة القليلة الماضية، هى هيونداى“أكسنت RB” المجمعة محلياً بقيمة اضافية 150 ألف جنيه، وهيونداى“إلنترا AD” المجمعة محلياً بقيمة تتراوح بين 150 ألف جنيه لتصل إلى 170 ألفًا، وأيضاً هيونداى“CN7” بزيادة فوق السعر الرسمى بنحو 80 ألف جنيه، وهيونداى“توسان” بقيمة سعرية تتراوح ما بين 170 ألف جنيه لتصل إلى 200 ألف جنيه.
أضاف أن السيارة“نيسان قشقاى” سجلت زيادة تتراوح بين 200 ألف جنيه و300 ألف جنيه، كما شهدت سيارة“شيرى” زيادة 100 ألف جنيه، وسيات“إبيزا” 100 ألف جنيه، وأوبل“أسترا” زيادة 150 ألف جنيه، والسيارة” MG5′′ زيادة تقترب من 200 ألف جنيه، و”MG HS” بزيادة تتراوح ما بين 200 و250 ألف جنيه.
وشهدت سيارة“MG ONE” زيادة بقيمة 300 ألف جنيه، بينما فولكس فاجن”تيجون” فقد شهدت زيادة تتجاوز 300 ألف جنيه، وتويوتا“كورولا” زيادة تتراوح ما بين 100 و150 ألف جنيه، ونيسان“صنى” زيادة 60 ألف جنيه، وكيا“سبورتاج” ما بين 170 ألف جنيه لتصل إلى 200 ألف جنيه.
كتبت – دينا محمد وفادى زلط
MENAFN07092024000202011048ID1108648344