زيادات جديدة فى ((الأوفر برايس)) على السيارات

طالت ظاهرة ((الأوفر برايس)) كافة السيارات المتوفرة داخل السوق خلال الفترة الحالية؛ وذلك بدعم من تحريك الأسعار الرسمية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2024.

وأرجع خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال))، عودة ظاهرة الأوفر برايس بإضافة مبلغ فوق السعر الرسمى للسيارة، إلى نقص المعروض فى ظل استمرار ضعف الواردات منذ شهر مايو الماضى.

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أكد أن التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات مازال متوقفا مع عدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مرة أخرى، دفع البعض لفرض زيادات سعرية على الموديلات التى تتوافر بأعداد محدودة حالياً، خاصةً أن الأمر يشمل استيراد كل أنواع السيارات بما فى ذلك“المعاقين والاستيراد الشخصى”.

أشار ((سعد)) إلى أن تراجع التوريدات من قبل الوكلاء والموزعين ساهم فى زيادة الأسعار، متوقعًا المزيد من الارتفاعات بأسعار السيارات مع استمرار غلق التسجيل المسبق للشحنات، مطالبًا بسرعة فتح باب التسجيل لقطاع السيارات لعودة دورة العمل فى السوق مرة أخرى.

و((الأوفر برايس)) هو مبلغ إضافى يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، والتى قد يتغير فيها السعر الرسمى أكثر من مرة.

من جانبه، قال تامر حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة كاسل لتجارة وتوزيع السيارات، إن السوق شهد عودة ظاهر الأوفر برايس على كل الأنواع، وخاصة التى يكثر الطلب عليها بسبب استمرار زيادة الأسعار الرسمية وتخوف المستهلكين من حدوث زيادات سعرية جديدة.

أشار ((حنفى)) إلى أن سيارات ((رينو)) تسير عكس التيار داخل السوق حيث قدم التجار خصومات سعرية تبدأ من 100 ألف جنيه ويصل إلى 120 ألف جنيه، موضحًا أن بعض السيارات التى يوجد عليها ((أوفر برايس)) ما زال الطلب عليها كبيرا مثل“فولكس فاجن تيجون، سيات ليون، سيات كوبرا، تويوتا كورولا، نيسان صنى”.

أوضح أن أبرز السيارات التى ظهر لها تسعير إضافى عليها خلال الفترة القليلة الماضية، هى هيونداى“أكسنت RB” المجمعة محلياً بقيمة اضافية 150 ألف جنيه، وهيونداى“إلنترا AD” المجمعة محلياً بقيمة تتراوح بين 150 ألف جنيه لتصل إلى 170 ألفًا، وأيضاً هيونداى“CN7” بزيادة فوق السعر الرسمى بنحو 80 ألف جنيه، وهيونداى“توسان” بقيمة سعرية تتراوح ما بين 170 ألف جنيه لتصل إلى 200 ألف جنيه.

أضاف أن السيارة“نيسان قشقاى” سجلت زيادة تتراوح بين 200 ألف جنيه و300 ألف جنيه، كما شهدت سيارة“شيرى” زيادة 100 ألف جنيه، وسيات“إبيزا” 100 ألف جنيه، وأوبل“أسترا” زيادة 150 ألف جنيه، والسيارة” MG5′′ زيادة تقترب من 200 ألف جنيه، و”MG HS” بزيادة تتراوح ما بين 200 و250 ألف جنيه.

وشهدت سيارة“MG ONE” زيادة بقيمة 300 ألف جنيه، بينما فولكس فاجن”تيجون” فقد شهدت زيادة تتجاوز 300 ألف جنيه، وتويوتا“كورولا” زيادة تتراوح ما بين 100 و150 ألف جنيه، ونيسان“صنى” زيادة 60 ألف جنيه، وكيا“سبورتاج” ما بين 170 ألف جنيه لتصل إلى 200 ألف جنيه.

كتبت – دينا محمد وفادى زلط