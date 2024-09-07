116 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى الدين المحلى الأسبوع الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع صافى مشتريات العرب والأجانب من الأذون والسندات الحكومية عبر السوق الثانوى نحو 32% خلال الأسبوع الماضى مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب بيانات المصرية.

وأشارت البيانات إلى أن صافى المشتريات من العرب والأجانب بلغت 5.4 مليار جنيه تعادل 116 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى مقابل 4.1 مليار جنيه تعادل 84.6 مليون دولار فى الأسبوع الأسبق.

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فيما كانت استثمارات الأجانب منفردين نحو 10.4 مليار جنيه تعادل 215 مليون دولار مقابل 6.5 مليار جنيه تعادل 134.2 مليون دولار.

فى أغسطس الماضى شهدت الأسواق المالية اضطرابات عقب بيانات التوظيف الأمريكية أثارت مخاوف الركود فى الاقتصاد العالمى، ما أدى لصافى بيع قدره 1.3 مليار دولار.

فى حين كان صافى الشراء نحو 955 مليون دولار فى يوليو السابق عليه، ونحو 375 مليون دولار فى يونيو، ونحو 1.4 مليار دولار فى مايو، ونحو 1.94 مليار فى أبريل بخلاف 10 مليارات دولار فى مارس.

ومنذ تحرير سعر الجنيه فى مارس الماضى، بلغت صافى مشتريات الأجانب نحو 13.39 مليار دولار، بدعم من رفع الفائدة 6% دفعة واحدة الذى أدى لارتفاع الفائدة على أدوات الدين الحكومى وعزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب بجانب تراجع مخاطر سعر الصرف التى دفعت وكالات التصنيف الائتمانى لرفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.

وانعكس ذلك على تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر التى انخفضت لمستوى يدور حول 7% حاليًا، بعدما كانت قد قاربت على 14%.

وتوقع مصدر فى أدوات الدين أن يكون تأثير ما عانته الأسواق العالمية الأسبوع الماضى بعد بيانات التوظيف الأمريكية على مصر محدودًا، خاصة بعد خفض الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الذى من شأنه تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فى الأسواق الناشئة.

ويتفق صندوق النقد الدولى مع هذا الطرح وقال باحثو الصندوق إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، أدى لتراجع الاستثمارات في سندات العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية ذات التصنيف الأقل حيث وصلت أسعار الاقتراض إلى مستويات باهظة.

وأوضحوا أن تحرك البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية هذا العام، دعم تعافي إصدارات السندات الحكومية إلى 40 مليار دولار في الربع الأول مع عودة دول مثل بنين وكوت ديفوار إلى السوق.

وفى تقرير حديث له أوصى بنك ستاندرد تشارترد بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرا بين محفظة التداول الخاصة به.

وبحسب بيانات أطلعت عليها“البورصة” بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام نحو 4.65%، بحسب ختام تعاملات الخميس.