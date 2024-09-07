مصادر: 1.4 مليار جنيه زيادة فى تكلفة كهرباء مصر للألومنيوم سنويًا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر لـ”البورصة”، إن الفاتورة السنوية للكهرباء التى ستسسدها شركة مصر للألومنيوم بعد زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى الشهر الماضى ستزيد بنحو 1.4 مليار جنيه، لتصل إجماليها إلى 7.4 مليار جنيه سنويًا.

وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن ارتفاع التكلفة بتلك القيمة الكبيرة سيؤثر فى أرباح الشركة، موضحة أن المفاوضات بين“القابضة المعدنية” التى تتبعها الشركة ووزارة الكهرباء على تسعيرة مختلفة لم تصل إلى تخفيض التعريفة المقررة.

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واعتمدت شركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024-2025، بمستهدف ربح 4.27 مليار جنيه، قبل زيادة أسعار الكهرباء، مقابل صافي ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الماضي.

وأوضحت المصادر أن الشركة ستدفع عن الكيلو وات ساعة 150 قرشًا بعد تحمل وزارة المالية نحو 10 قروش وذلك بعد تطبيق الزيادة، مقابل تعريفة تصل إلى 122 قرش قبل الزيادة، بزيادة تناهز 28 قرشًا للكيلو وات ساعة.

وقالت إن كل واحد قرش زيادة فى أسعار الكهرباء يرفع التكاليف بنحو 50 مليون جنيه سنويًا، نظرًا لأن الكهرباء إحدى مدخلات الإنتاج التى تعمد عليها الشركة فى عملية التصنيع.

ونشرت جريدة البورصة منذ أيام عن مفاوضات بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع وزارة الكهرباء للحصول على تعريفة مخفضة عن المعلن عن فئة الجهد الفائق لصالح شركتها التابعة مصر للألومنيوم.

وارتفعت أسعار الكهرباء الشهر الماضى لتصل تعريفة الجهد الفائق إلى 160 قرشًا بدلاً من 132 قرشًا، وزادت تعريفة الجهد العالى إلى 174 قرشًا بدلاً من 142 قرشًا، والجهد المتوسط إلى 194 قرشًا بدلا من 148 قرشًا.

وأكدت المصادر، أن الشركة تسعى للانتهاء من محطة الطاقة الشمسية المقرر تدشينها مع“سكاتك النرويجية” وهو ما سيوفر لها نحو 15% من استهلاك الكهرباء سنويًا.

وأوضحت أن لجنة مشكلة فى وزارة قطاع الأعمال التى تتبعها الشركة تناقش الإسراع فى تنفيذ المحطة، خاصة وأن الشركة تحتاج الخطوة لتخفيف الضغط على هوامش ربحيتها ومعدلات الربحية.

واعتمدت شركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024-2025، بمستهدف ربح 4.27 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الماضي.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 26.69 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 25.96 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الماضى.