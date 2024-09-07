المشروعات الصغيرة تسعى للحصول على فرص تصديرية للدول العربية

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشافعي: طالبنا بإنشاء شركة لتسويق المنتجات المصرية بمساهمة رجال أعمال كبار
تسعى الشركات الصناعية الصغيرة للحصول على فرص تصديرية للدول المجاورة مع تحسن سلاسل الإمداد وتوافر مدخلات الإنتاج.
قال عماد عطايا، رئيس مجلس إدارة شركة تراكتورز للصناعات الهندسية، إن الشركة بدأت التصدير فى بداية العام من خلال الاتصال المباشر بالعملاء خارج مصر وحضور المعارض الدولية، بدعم من وفرة الخامات لأطول فترة ممكنة. وذكر أن شركته المتخصصة فى صناعة معدات خدمات البيئة تسعى لدخول الأسواق العربية التى تشهد نهضة عمرانية خلال الفترة الحالية، وخاصة ليبيا.
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قال نادر عبدالهادى، أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القطاع يحصل على فرص تصديرية بطريقتين: الأولى مباشرة من خلال مجالس التصدير، والثانية غير مباشرة عبر وسيط أو مكتب تصديرى.
أضاف أن الاتحاد اقترح عودة نظام دعم الشركات للتسويق فى المعارض الدولية بشكل مجانى، لمساعدتهم على اقتناص فرص تصديرية كبيرة فى الدول العربية المجاورة، خاصة أن تكلفة الشحن منخفضة مقارنة بدول إفريقيا.
وذكر أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يصل إلى 2.4 مليون مشروع، وفقًا لإحصائيات عام 2006، متوقعًا أن يتجاوز عددها 3.5 مليون مشروع حاليًا.
قال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن الصناعات الصغيرة تساهم بقدر كبير فى التصدير، وحاولنا تقديم دعم أكبر لها حتى تتمكن من الوصول إلى جميع الأسواق. وذكر أن هناك العديد من المنتجات المصرية التى لديها القدرة على المنافسة فى الأسواق العربية، مثل صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات الجلود، والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية.
قال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى صناعة مدخلات الإنتاج وتصديرها. أما الشركات الكبيرة فتنشئ مصانع صغيرة لتصنيع مدخلات الإنتاج. على سبيل المثال، أنشأت شركة هاير نحو 20 مصنعًا لمدخلات الإنتاج، وأصبحت تنتج أكثر من احتياجات السوق المحلى، واتجهت إلى التصدير، مما يعزز الصادرات.
وأوضح أن جمعية رجال الأعمال طالبت بإنشاء شركة لتسويق المنتجات المصرية وتصديرها، بمساهمة من رجال الأعمال الكبار فى رأس المال. كتب: محمد حلمى
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