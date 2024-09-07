المشروعات الصغيرة تسعى للحصول على فرص تصديرية للدول العربية

تسعى الشركات الصناعية الصغيرة للحصول على فرص تصديرية للدول المجاورة مع تحسن سلاسل الإمداد وتوافر مدخلات الإنتاج.

قال عماد عطايا، رئيس مجلس إدارة شركة تراكتورز للصناعات الهندسية، إن الشركة بدأت التصدير فى بداية العام من خلال الاتصال المباشر بالعملاء خارج مصر وحضور المعارض الدولية، بدعم من وفرة الخامات لأطول فترة ممكنة. وذكر أن شركته المتخصصة فى صناعة معدات خدمات البيئة تسعى لدخول الأسواق العربية التى تشهد نهضة عمرانية خلال الفترة الحالية، وخاصة ليبيا.

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قال نادر عبدالهادى، أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القطاع يحصل على فرص تصديرية بطريقتين: الأولى مباشرة من خلال مجالس التصدير، والثانية غير مباشرة عبر وسيط أو مكتب تصديرى.

أضاف أن الاتحاد اقترح عودة نظام دعم الشركات للتسويق فى المعارض الدولية بشكل مجانى، لمساعدتهم على اقتناص فرص تصديرية كبيرة فى الدول العربية المجاورة، خاصة أن تكلفة الشحن منخفضة مقارنة بدول إفريقيا.

وذكر أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يصل إلى 2.4 مليون مشروع، وفقًا لإحصائيات عام 2006، متوقعًا أن يتجاوز عددها 3.5 مليون مشروع حاليًا.

قال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن الصناعات الصغيرة تساهم بقدر كبير فى التصدير، وحاولنا تقديم دعم أكبر لها حتى تتمكن من الوصول إلى جميع الأسواق. وذكر أن هناك العديد من المنتجات المصرية التى لديها القدرة على المنافسة فى الأسواق العربية، مثل صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات الجلود، والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية.

قال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى صناعة مدخلات الإنتاج وتصديرها. أما الشركات الكبيرة فتنشئ مصانع صغيرة لتصنيع مدخلات الإنتاج. على سبيل المثال، أنشأت شركة هاير نحو 20 مصنعًا لمدخلات الإنتاج، وأصبحت تنتج أكثر من احتياجات السوق المحلى، واتجهت إلى التصدير، مما يعزز الصادرات.

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال طالبت بإنشاء شركة لتسويق المنتجات المصرية وتصديرها، بمساهمة من رجال الأعمال الكبار فى رأس المال.