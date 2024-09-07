صندوق النقد: خفض الفائدة الأمريكية قد ينعش تدفقات السندات للاقتصادات الصاعدة والنامية

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت التدفقات الرأسمالية إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، عدة دورات من الانتعاش والكساد فى العقود الأخيرة، مدفوعة جزئياً فى كثير من الأحيان بالتطورات الخارجية مثل قرارات السياسة النقدية فى الاقتصادات المتقدمة الكبرى.

وخلال دورة التشديد النقدى العالمى الأخيرة، أثبتت التدفقات الوافدة إلى العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية صلابة نسبية، مستفيدة من أطر السياسات السليمة والاحتياطيات الدولية القوية.

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ومع ذلك، كانت بعض البلدان الأكثر ضعفاً أكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجى، كما يتضح من التباطؤ الحاد فى إصدار سندات اليوروبوند .

وسندات اليوروبوند، هى أدوات دين دولية تصدرها البلدان بعملة أخرى بخلاف عملاتها، وعادة ما تكون هذه العملة هى الدولار الأمريكى أو اليورو.

وتُستخدم سندات اليوروبوند فى المقام الأول عبر بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأعلى خطراً؛ حيث تخلو من القيود المفروضة على أسواق رأس المال المحلية الأقل تطوراً غالباً فى هذه البلدان، ما يسمح للمقترضين بالوصول إلى رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع مصادرهم التمويلية.

ولكن على عكس السندات بالعملة المحلية، تنطوى سندات اليوروبوند على مخاطر سعر صرف بالنسبة للمقترض، فضلاً عن الحساسية البالغة لأسعار فائدتها تجاه أوضاع السياسة النقدية المنظمة لعملة الإصدار.

ويتضح التباطؤ الحاد فى صافى إصدارات سندات اليوروبوند عبر اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، إذ تراجع إلى 40 مليار دولار سنوياً فى 2022 ـ 2023، أى بنسبة 70% مقارنة بالعامين السابقين.

وخلال هذه الفترة، بلغ مجموع صافى التدفقات الخارجة من سندات اليوروبوند فى 26 بلداً من أصل 75 بلداً 58 مليار دولار (بما فى ذلك بلدان مثل بوليفيا ومنغوليا).

وجاءت هذه التدفقات الخارجة نتيجة تجاوز حجم سندات اليوروبوند المستحقة قيمة الإصدارات الجديدة، وليس نتيجة عمليات بيع مباشر من جانب المستثمرين العالميين.

ويعكس الانخفاض فى تدفقات سندات اليوروبوند مزيجاً من تشديد الأوضاع المالية الخارجية ومواطن الضعف التى تعانى منها الاقتصادات المتضررة بالفعل، مثل تحديات الاستدامة المالية والخارجية.

وقد تمكنت بعض البلدان التى تتمتع بأساسيات اقتصادية وأطر سياسات أكثر قوة من إحلال الديون بالعملة المحلية محل الإصدارات بالعملات الأجنبية، بتمويل جزئى من جانب المستثمرين المحليين.

وقد استجابت العديد من البلدان بخفض الاستثمارات بهدف الحد من الواردات، ما أثر سلباً على النمو الاقتصادي، كما اعتمدت بلدان عديدة على احتياطياتها الوقائية، ما قد يحد من قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وتربط صافى إصدارات اليوروبوند علاقة سالبة قوية بأسعار الفائدة فى الاقتصادات المتقدمة، ممثلة فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام.

فعندما انخفضت عائدات السندات فى الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى خلال الجائحة، تمكن المقترضون فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من إصدار الدين مستفيدين من تكاليف الاقتراض الزهيدة.

وخلال الفترة اللاحقة التى شهدت تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى وغيره من البنوك المركزية الرئيسية، نضبت تدفقات اليوروبوند الوافدة فى العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة التصنيف عقب الارتفاع الحاد فى أسعار الاقتراض.

وتراجعت إصدارات اليوروبوند رغم اتساع فروق أسعار الفائدة لصالح اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ما يشير إلى أهمية أسعار الفائدة الخارجية لهذا النوع من التدفقات الرأسمالية.

وشهد العام الحالى بداية تحول فى أوضاع أسعار الفائدة العالمية لتصبح أكثر ملاءمة للمقترضين؛ حيث اتجهت البنوك المركزية فى عدد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى نحو تيسير السياسة النقدية.

وساعد ذلك على تعافى إصدارات اليوروبوند، إذ سجلت 40 مليار دولار الربع الأول من عام 2024 مع عودة بلدان مثل بنن وكوت ديفوار إلى السوق.

وقد تساعد دورة التيسير النقدى التى بدأها الاحتياطى الفيدرالى فى تحقيق تعافٍ أكبر فى إصدارات اليوروبوند وانتعاشة أوسع نطاقاً فى التدفقات الرأسمالية إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.