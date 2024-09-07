((إيجلز جروب)) تستثمر 150 مليون جنيه فى زراعة ألف فدان بـ((الوادى الجديد))

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة إيجلز جروب ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه لاستصلاح وزراعة ألف فدان بمحافظة الوادى الجديد.
وقال أحمد عادل العضو المنتدب للشركة، إن شركة إيجلز فيرت للاستثمار الزراعى، إحدى الشركات التابعة للمجموعة بدأت فى إجراءات الحصول على الأرض ومن المرتقب الإنتهاء من أعمال الزراعة فى غضون 5 سنوات كحد أقصى.
موضوعات متعلقة
17.7 مليون دولار قيمة حق انتفاع أرض مصنع“الصين القابضة للزجاج” بالسويس لبيب: مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات تصدر 6 ملايين وثيقة خلال 5 سنوات المشروعات الصغيرة تسعى للحصول على فرص تصديرية للدول العربية
أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة وضعت استراتيجية لزراعة المساحة، تركز فيها على زراعة القمح، الذرة الشامية، الشعير، الزيتون، النخيل و البرسيم الحجازي.
وتأسست المجموعة عام 2018، وتضم 3 شركات حاليًا هى؛ إيجلز فيرت للأسمدة والكيماويات، وإيجلز فيرت للاستثمار الزراعي، وجنينة لأعمال اللاند سكيب.
فى السياق ذاته، تستهدف شركة جنينة لأعمال اللاند سكيب وتنسيق الحدائق إحدى شركات المجموعة، الوصول بحجم أعمالها بنهاية العام الجارى إلى 50 مليون جنيه.
وقال ياسر مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن شركة جنينة تم إنشاؤها منذ مايقرب من عام، وتعمل على اتجاهين؛ الأول هو نشر ثقافة الزراعة وزيادة الوعى المجتمعى لزراعة النباتات للحد من مخاطر التلوث البيئي والتغير المناخي، و تستهل ذلك من خلال التجهيز لتنظيم جولات وزيارات ميدانية لبعض النوادي و الجامعات.
أضاف لـ“البورصة”، أن الاتجاه الثانى يركز على تصميم وإنشاء مشروعات اللاند سكيب المختلفة وصيانة المسطحات الخضراء لملاعب كرة القدم والجولف، بجانب مكافحة الآفات.
وتستهدف جنينه زيادة حجم أعمالها خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى 250 مليون جنيه خاصة بعد الإقبال الملحوظ على تنفيذ مشروعات اللاند سكيب بذات التصميمات التى نفذتها الشركة مؤخرًا.
كما تسعى إلى التوسع بدعم من تنفيذ مشروعات اللاند سكيب فى السعودية والإمارات بجانب السوق المحلى خلال العام الجارى.
MENAFN07092024000202011048ID1108648338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.