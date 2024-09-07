((إيجلز جروب)) تستثمر 150 مليون جنيه فى زراعة ألف فدان بـ((الوادى الجديد))

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة إيجلز جروب ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه لاستصلاح وزراعة ألف فدان بمحافظة الوادى الجديد.

وقال أحمد عادل العضو المنتدب للشركة، إن شركة إيجلز فيرت للاستثمار الزراعى، إحدى الشركات التابعة للمجموعة بدأت فى إجراءات الحصول على الأرض ومن المرتقب الإنتهاء من أعمال الزراعة فى غضون 5 سنوات كحد أقصى.

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أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة وضعت استراتيجية لزراعة المساحة، تركز فيها على زراعة القمح، الذرة الشامية، الشعير، الزيتون، النخيل و البرسيم الحجازي.

وتأسست المجموعة عام 2018، وتضم 3 شركات حاليًا هى؛ إيجلز فيرت للأسمدة والكيماويات، وإيجلز فيرت للاستثمار الزراعي، وجنينة لأعمال اللاند سكيب.

فى السياق ذاته، تستهدف شركة جنينة لأعمال اللاند سكيب وتنسيق الحدائق إحدى شركات المجموعة، الوصول بحجم أعمالها بنهاية العام الجارى إلى 50 مليون جنيه.

وقال ياسر مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن شركة جنينة تم إنشاؤها منذ مايقرب من عام، وتعمل على اتجاهين؛ الأول هو نشر ثقافة الزراعة وزيادة الوعى المجتمعى لزراعة النباتات للحد من مخاطر التلوث البيئي والتغير المناخي، و تستهل ذلك من خلال التجهيز لتنظيم جولات وزيارات ميدانية لبعض النوادي و الجامعات.

أضاف لـ“البورصة”، أن الاتجاه الثانى يركز على تصميم وإنشاء مشروعات اللاند سكيب المختلفة وصيانة المسطحات الخضراء لملاعب كرة القدم والجولف، بجانب مكافحة الآفات.

وتستهدف جنينه زيادة حجم أعمالها خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى 250 مليون جنيه خاصة بعد الإقبال الملحوظ على تنفيذ مشروعات اللاند سكيب بذات التصميمات التى نفذتها الشركة مؤخرًا.

كما تسعى إلى التوسع بدعم من تنفيذ مشروعات اللاند سكيب فى السعودية والإمارات بجانب السوق المحلى خلال العام الجارى.