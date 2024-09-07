لبيب: مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات تصدر 6 ملايين وثيقة خلال 5 سنوات

بلغت إصدارات وثائق التأمين الإجبارى على المركبات منذ إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى فى أغسطس 2019 وحتى نهاية يونيو 2024 نحو 6 ملايين وثيقة.

وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة ومدير المكتب المصرى الموحد للبطاقة البرتقالية، لـ“البورصة” إن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويشمل التعويض 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التى يحددها القومسيون الطبي. ووفقًا لقانون التأمين الجديد، قد يصل التعويض عن الإصابة فى حالة العجز الكلى المستديم إلى مبلغ 100 ألف جنيه.

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تأسست المجمعة بموجب المادة 91 من القانون 10 لسنة 1981، الذى يسمح لشركات التأمين بإنشاء مجمعة لإدارة نشاط تأمينى معين. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019 بإنشاء مجمعة باسم“المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”، تتخذ من مدينة القاهرة الكبرى مقرًا لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر.

وأضاف لبيب أن التعويضات التى سددتها المجمعة للورثة والمستفيدين، بما فى ذلك حصة الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، خلال 5 سنوات منذ بدء نشاط المجمعة فى أغسطس 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت ما يقارب مليار جنيه، بخلاف التعويضات تحت التسوية والتعويضات التى لم تبلغ للمجمعة عن نفس الفترة. وقد استفاد منها أكثر من 50 ألف مواطن من الورثة والمصابين.

وأشار إلى ارتفاع متوسط التعويضات التى يتم الإبلاغ عنها من 13 تعويضًا شهريًا عام 2019/2020 إلى نحو 452 تعويضًا شهريًا خلال العام المالى الماضى 2023/2024.

وأوضح أنه يحق للورثة والمصابين الإبلاغ عن الحوادث خلال 3 سنوات من وقوعها. ووفقًا لقاعدة بيانات المجمعة، فإن 50% من الحوادث يتم الإبلاغ عنها خلال أول 6 أشهر من وقوعها.

وأشار إلى أن صافى أقساط البطاقة البرتقالية منذ بدء إصدارها فى 2021 بلغ نحو 61.4 مليون جنيه لما يزيد على 46 ألف بطاقة.

وتقوم المجمعة بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيًا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية منذ بداية يناير 2021 من خلال منفذى سفاجا ونويبع، بجانب بعض الإصدارات التى تمت عبر المركز الرئيسى للمجمعة.

تُعرف البطاقة البرتقالية بأنها بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، وذلك لتغطية المسؤولية المدنية عن سير المركبة داخل الدول المزارة، وفقًا لاتفاقية دولية بين الدول العربية تم توقيعها فى تونس أبريل 1975.

وبحسب المدير التنفيذى للمجمعة، ارتفعت أعداد الحوادث الجسيمة لتصل إلى 5% من ملفات التعويضات المبلغة حتى نهاية يونيو العام الماضي، بإجمالى تعويضات مسددة وتحت التسوية تصل نسبتها إلى 18.5% من إجمالى التعويضات.

وتتضمن الحوادث الجسيمة 3 شرائح: الأولى لمبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، والثانية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، والثالثة أكثر من 300 ألف جنيه.

وأشار لبيب إلى تكرار ظاهرة الحوادث المركبة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث يقع الحادث على مرحلتين:“وقوع حادث ثم يزدحم الطريق لرفع آثاره فيتصادف قدوم سيارة نقل أخرى مسرعة تصطدم بالسيارات المتوقفة فى مكان الحادث، مما يتسبب فى تفاقم الأضرار”، رغم الجهود الكبيرة لتوسيع الطرق وتطويرها، فإن العنصر البشرى لا يزال له دور كبير فى أسباب وقوع الحوادث.

ولفت لبيب إلى أن التعويضات المسددة عن الحوادث التى تتسبب فيها سيارات النقل الثقيل تستحوذ على 40% من إجمالى التعويضات، فى حين لا تساهم بأكثر من 10% من أقساط المجمعة.

وشدد لبيب على التزام المجمعة بتطبيق الزيادة على حدود التغطيات التأمينية الخاصة بالوفاة أو الإصابات التى تؤدى إلى عجز كلى أو جزئى مستديم والأضرار المادية عدا المركبات، وفقًا لما نص عليه قانون 155 لسنة 2023 الذى عدّل حدود التعويض فى حالة الوفاة أو الإصابة إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، مما يعادل زيادة تصل نسبتها إلى 150%.

وأوضح أن القانون الجديد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحق فى رفع قيمة التغطية التأمينية بنسبة 50% بعد العرض على مجلس الوزراء، مما يسهم فى زيادة قيمة التعويض بشكل تدريجى ليتناسب مع ارتفاع معدل التضخم.

وذكر أن القانون قصر رفع الدعاوى القضائية على المحاكم الاقتصادية فقط من خلال فروعها فى الجمهورية.

وأشار لبيب إلى أن المجمعة تسعى إلى نشر ثقافة التسوية الودية للمتعاملين معها، وتوجيه المحامين عن المتضررين بتقديم المطالبات بصورة ودية بدلاً من اللجوء للمحاكم لتوفير الجهد والتكلفة، خاصة مع ربط وميكنة نظم العمل بالمجمعة.

وأضاف أن التسويات الودية تستحوذ حاليًا على نحو 85% من حالات التعويض بالمجمعة.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفين فى حوادث الطرق التوجه للمقر الرئيسى أو فروع المجمعة فى محافظات الغربية والمنيا والإسماعيلية لتقديم مستنداتهم للبدء فى إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة على مستوى واحد من خلال الموقع الإلكترونى للمجمعة والمقر الرئيسى بالقاهرة أو فروعها فى طنطا والمنيا والإسماعيلية، حيث يمكن للمواطنين تقديم مستنداتهم وصرف التعويضات من أى فرع.

وبحسب لبيب، يتيح الموقع الإلكترونى للمجمعة، وخاصة بعد استحداث نظم لمتابعة حالة الوثيقة والتعويض، العديد من المزايا للمتعاملين، منها الاستفسار عن الوثائق والحصول على نسخة منها، فضلاً عن معرفة إجراءات صرف التعويض والمستندات المطلوبة عند التقدم بأى مطالبة للمجمعة، وتلقى صور المستندات الخاصة بالتعويضات المستحقة للإسراع فى صرفها لحين تقديم أصل المستندات.

ولفت إلى إطلاق المجمعة لتطبيقها الإلكترونى مؤخرًا، حيث يتيح للمستفيدين التعرف على حالة التعويضات والمستندات المطلوبة لاستكمالها ومرحلة إنهاء الملف، فضلاً عن تحديد موعد صرف التعويض، مما يسهم فى حصول المتضررين على مستحقاتهم بصورة أسرع.