17.7 مليون دولار قيمة حق انتفاع أرض مصنع الصين للزجاج بالسويس

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة الصين القابضة للزجاج أن قيمة حق استخدام الأرض مع شركة تيدا لتنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تصل إلى 17.7 مليون دولار، وستسددها من خلال وحدتها فى مصر التى ستشرع فى تدشينها، بحسب إفصاح لبورصة هونج كونج.

ووفق بيان لمجلس الوزراء تعتزم الشركة استثمار 300 مليون دولار لتدشين يتكون من خطى إنتاج، الأول بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج العائم، والثاني بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج المجلفن فائق البياض.

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وقالت الشركة إن قطعة الأرض الواقعة فى شمال غرب خليج السويس تبلغ مساحتها 491.93 ألف متر مربع، وهى مخصصة للاستخدام الصناعي المتوسط والخفيف وكذلك للاستخدامات اللوجستية.

وأشارت إلى أن مدة حق استخدام الأرض تنتهى في 30 أبريل 2068، وسيتم سداد قيمة الأرض على دفعتين.

وقالت إن الدفعة الأولى قيمتها 5.3 مليون دولار تعادل 30% من المبلغ تُسدد قبل 30 سبتمبر 2024 بعد إتمام الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعقد وفقًا للمتطلبات التنظيمية، والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة في الصين.

وذكرت أن الدفعة وقيمتها 12.4 مليون دولار تُسدد قبل 31 مارس 2025، وسيتم دفع الضرائب ذات الصلة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأشارت إلى أنه تم تحديد المقابل المالي بناءً على تقييم عدة عوامل، منها الموقع الاستراتيجي للأرض بمحافظة السويس، والأسعار السوقية للأراضي في المنطقة المحيطة، وإمكانات التطوير الخاصة بها.

ولفتت إلى أنها تعتزم المجموعة تغطية هذا المقابل من مواردها الداخلية.

تهدف المجموعة إلى إقامة قاعدة إنتاج جديدة على الأرض تشمل خط إنتاج للزجاج العائم وخط إنتاج للزجاج الفوتوفولطيكي المدلفن، بالإضافة إلى خطوط معالجة متقدمة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن المشروع هو أحد الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر 800 فرصة عمل، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنويًا، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.

وأبرمت”تيدا” عددا من الاتفاقيات تزيد استثماراتها عن 1.067 مليار دولار، أمس الأول على هامش مؤتمر التعاون الاقتصادى بين الصين وأفريقيا.

وشملت الاستثمارات توقيع عقد إنشاء مجمع لإنتاج البروم باستثمارات 110 ملايين دولار مع شركة“شاندونج تيان اي للكيماويات، وآخر باستثمارات 500 مليون دولار استثمارات شركة ينخوا بيفار جروب”، للكيماويات لمشروع لإنتاج الكلور القلوى.

كما تم توقيع عقد مع إيليت سولار التى تستثمر 100 مليون دولار لإقامة مصنع خلايا شمسية، وعقد مع شركة“داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا لإقامة مصنع نشا باستثمارات 7.5 مليون دولار.

كما وقعت مع شركة كاكس للاستثمار لإنشاء مصنع متخصص فى تصنيع مكونات الأجهزة المنزلية باستثمارات 50 مليون دولار.