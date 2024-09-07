17.7 مليون دولار قيمة حق انتفاع أرض مصنع الصين للزجاج بالسويس

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة الصين القابضة للزجاج أن قيمة حق استخدام الأرض مع شركة تيدا لتنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تصل إلى 17.7 مليون دولار، وستسددها من خلال وحدتها فى مصر التى ستشرع فى تدشينها، بحسب إفصاح لبورصة هونج كونج.
ووفق بيان لمجلس الوزراء تعتزم الشركة استثمار 300 مليون دولار لتدشين مصنع يتكون من خطى إنتاج، الأول بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج العائم، والثاني بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج المجلفن فائق البياض.
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وقالت الشركة إن قطعة الأرض الواقعة فى شمال غرب خليج السويس تبلغ مساحتها 491.93 ألف متر مربع، وهى مخصصة للاستخدام الصناعي المتوسط والخفيف وكذلك للاستخدامات اللوجستية.
وأشارت إلى أن مدة حق استخدام الأرض تنتهى في 30 أبريل 2068، وسيتم سداد قيمة الأرض على دفعتين.
وقالت إن الدفعة الأولى قيمتها 5.3 مليون دولار تعادل 30% من المبلغ تُسدد قبل 30 سبتمبر 2024 بعد إتمام الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعقد وفقًا للمتطلبات التنظيمية، والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة في الصين.
وذكرت أن الدفعة وقيمتها 12.4 مليون دولار تُسدد قبل 31 مارس 2025، وسيتم دفع الضرائب ذات الصلة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأشارت إلى أنه تم تحديد المقابل المالي بناءً على تقييم عدة عوامل، منها الموقع الاستراتيجي للأرض بمحافظة السويس، والأسعار السوقية للأراضي في المنطقة المحيطة، وإمكانات التطوير الخاصة بها.
ولفتت إلى أنها تعتزم المجموعة تغطية هذا المقابل من مواردها الداخلية.
تهدف المجموعة إلى إقامة قاعدة إنتاج جديدة على الأرض تشمل خط إنتاج للزجاج العائم وخط إنتاج للزجاج الفوتوفولطيكي المدلفن، بالإضافة إلى خطوط معالجة متقدمة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن المشروع هو أحد الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر 800 فرصة عمل، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنويًا، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.
وأبرمت”تيدا” عددا من الاتفاقيات تزيد استثماراتها عن 1.067 مليار دولار، أمس الأول على هامش مؤتمر التعاون الاقتصادى بين الصين وأفريقيا.
وشملت الاستثمارات توقيع عقد إنشاء مجمع لإنتاج البروم باستثمارات 110 ملايين دولار مع شركة“شاندونج تيان اي للكيماويات، وآخر باستثمارات 500 مليون دولار استثمارات شركة ينخوا بيفار جروب”، للكيماويات لمشروع لإنتاج الكلور القلوى.
كما تم توقيع عقد مع إيليت سولار التى تستثمر 100 مليون دولار لإقامة مصنع خلايا شمسية، وعقد مع شركة“داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا لإقامة مصنع نشا باستثمارات 7.5 مليون دولار.
كما وقعت مع شركة كاكس للاستثمار لإنشاء مصنع متخصص فى تصنيع مكونات الأجهزة المنزلية باستثمارات 50 مليون دولار.
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