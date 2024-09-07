أعلى 10 دول أفريقية استدانة من الصين

MENAFN - Al-Borsa News) تشكل الجهات المقرضة الصينية نسبة 12% من الديون الخارجية الخاصة والعامة لأفريقيا، والتي زادت لأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 696 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2020.

وذكرت منصة“بيزنس إنسايدر أفريكا” الجنوب أفريقية أن قضية الديون الأفريقية للصين أمر مثير للجدل للغاية فيما يتعلق باقتصاد العالم، فبينما تعتقد بعض الدول أن الصين تنصب فخ الديون للعديد من الدول الأفريقية الفقيرة، تصر بكين على أنها لا تقصد سوء النية من وراء تقديمها لتلك القروض، بل أنها وافقت على إلغاء بعض الديون وتمديد شروط الدفع لدول أخرى.

موضوعاتالإمارات تعلن تشغيل المحطة الرابعة للطاقة النووية الهند تحتاج مزيدا من الشركات الكبرى 182 مليار دولار في 23 عاما.. قروض الصين لأفريقيا تستهدف الطاقة والنقل والتكنولوجيا

وكانت التأثيرات الاقتصادية لجائحة فيروس“كورونا” المستجد والعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قد جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الدول الأفريقية لسداد ديونها، وتعاني بالفعل 22 أمة أفريقية ذات دخل منخفض في الوقت الحالي إما من أزمة ديون أو أنها معرضة لخطر كبير لمواجهة ذلك.

ورصدت المنصة الإخبارية قائمة أكثر 10 دول أفريقية لديها أعلى ديون للصين، حيث تصدرت أنجولا القائمة بديون بلغت 42 مليون و619 ألف دولار أمريكي، وتلتها إثيوبيا بـ 13 مليون و728 ألف دولار، ثم زاميا لديها ديون بـ 9 ملايين و848 ألف دولار، بعدها كينيا في المرتبة الرابعة بديون بلغت 9 ملايين و175 ألف دولار، وتتتوسط نيجيريا القائمة بـ 6 ملايين و732 ألف دولار.

وبعد ذلك الكاميرون بديون بلغت 6 ملايين و202 ألفي دولار ، وفي المرتبة السابعة السودان بـ 6 ملايين و169 ألف دولار، وتأتي جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ 5 ملايين و390 ألف دولار، ثم غانا التي بلغت ديونها للصين 5 ملايين و308 آلاف دولار، وأخيرًا دولة ساحل العاج المدينة بـ 3 ملايين و7222 ألف دولار.

المصدر: