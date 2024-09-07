(مركزية الأسنان) ترفع رسوم التقاعد %5

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقرت الهيئة المركزية لنقابة أطباء الأسنان التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد للنقابة، التي أوصت بها دراسة اكتوارية خاصة بالصندوق، وعلى رأسها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق من 10 % إلى 15 % من قيمة راتب الطبيب المشترك في الصندوق، فيما أحالت القرار إلى الهيئة العامة للموافقة عليه.
وجرى الاجتماع الجمعة في مجمع النقابات المهنية، حيث اتخذت "المركزية" سلسلة من القرارات والإجراءات لزيادة ثبات الصندوق.
وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن الاجتماع الذي جرى تخصيصه لبحث التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد جاء عنوانه الأساسي بأن يبقى الصندوق قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه أطباء الأسنان المتقاعدين ولخدمة الأجيال القادمة.
وأكد القدومي أن الهدف الأساسي من الاجتماع والتعديلات المقترحة، هو أن يكون الصندوق قادرا على خدمة أطباء الأسنان في السنوات المقبلة، وخدمة الخريجين الجدد المسجّلين في سجلات النقابة. وشدد على أن التعديلات المقترحة التي جرى التصويت والتوافق عليها، تخص رفع رسوم الاشتراك في الصندوق، بحسب الغد.
وأكد القدومي أنه في أول سنتين، يحق لطبيب الأسنان ألا يشترك بالتقاعد بسبب سنة الامتياز، وللسنة الثانية حتى يجد فرصة عمل، ثم بعد ذلك تبدأ الإلزامية أي بعد تاريخ التخرج بعامين، وعندها عليه أن ينتسب للصندوق التقاعدي.
وأشار إلى أنه وبدراسة الوضع المالي للصندوق بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية، أوصت هذه الدراسة بضرورة رفع رسوم الاشتراك لضمان استمرار الصندوق بالقيام بواجباته.
وقال إن النقابة تستوفي 10 % من قيمة الراتب التقاعدي، وهذه المعادلة المالية قليلة لا تكفي لبقاء الصندوق مع زيادة عدد المتقاعدين في السنوات المقبلة، والتي من المتوقع أن تصل سنويا بين 150 و200 طبيب بعد أعوام.
وأضاف: "بالتالي ستصبح كمية الصرف أعلى من كمية الدخل، وستغدو الأرقام المصروفة أعلى من المبالغ الواردة كرسوم اشتراكات".
وشدد القدومي على أن الدراسة الاكتوارية التي نفذها مجلس النقابة انتهت إلى ضرورة رفع رسوم الاشتراك من 10 % إلى 15 %، ورفع رسوم الانتساب، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المتقاعدين الممارسين والمتقاعدين في الصندوق لدعم الصندوق من خلال فرض ما نسبته 10 % من قيمة راتب المتقاعد الممارس، وهو المتقاعد الذي يتقاضى نصف الراتب التقاعدي بعد عمر 65 عاما ويبقى يعمل ويحق له العمل.
وتابع: "أما المتقاعد الكامل الذي يقوم بإغلاق عيادته ويتوقف عن ممارسة المهنة، فمن حقه أن يتقاضى الراتب التقاعدي بعد 30 سنة خدمة أو بلوغه سن 60 عاما".
ولفت إلى أن أطباء الأسنان المتقاعدين الكاملين سيدفعون حصة للصندوق قيمتها 5 %، والمتقاعدين الممارسين سيدفعون 10 % لصالح الصندوق، دعما له وأسوة بعائلة الطبيب المتقاعد المتوفى الذي تؤول حصة من راتبه إلى الصندوق.
MENAFN07092024000151011027ID1108648268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.