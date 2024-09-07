(مركزية الأسنان) ترفع رسوم التقاعد %5

MENAFN - Khaberni) خبرني - أقرت الهيئة المركزية لنقابة أطباء الأسنان التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد للنقابة، التي أوصت بها دراسة اكتوارية خاصة بالصندوق، وعلى رأسها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق من 10 % إلى 15 % من قيمة راتب الطبيب المشترك في الصندوق، فيما أحالت القرار إلى الهيئة العامة للموافقة عليه.

وجرى الاجتماع الجمعة في مجمع النقابات المهنية، حيث اتخذت "المركزية" سلسلة من القرارات والإجراءات لزيادة ثبات الصندوق.

وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن الاجتماع الذي جرى تخصيصه لبحث التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد جاء عنوانه الأساسي بأن يبقى الصندوق قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه أطباء الأسنان المتقاعدين ولخدمة الأجيال القادمة.

وأكد القدومي أن الهدف الأساسي من الاجتماع والتعديلات المقترحة، هو أن يكون الصندوق قادرا على خدمة أطباء الأسنان في السنوات المقبلة، وخدمة الخريجين الجدد المسجّلين في سجلات النقابة. وشدد على أن التعديلات المقترحة التي جرى التصويت والتوافق عليها، تخص رفع رسوم الاشتراك في الصندوق، بحسب الغد.

وأكد القدومي أنه في أول سنتين، يحق لطبيب الأسنان ألا يشترك بالتقاعد بسبب سنة الامتياز، وللسنة الثانية حتى يجد فرصة عمل، ثم بعد ذلك تبدأ الإلزامية أي بعد تاريخ التخرج بعامين، وعندها عليه أن ينتسب للصندوق التقاعدي.

وأشار إلى أنه وبدراسة الوضع المالي للصندوق بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية، أوصت هذه الدراسة بضرورة رفع رسوم الاشتراك لضمان استمرار الصندوق بالقيام بواجباته.

وقال إن النقابة تستوفي 10 % من قيمة الراتب التقاعدي، وهذه المعادلة المالية قليلة لا تكفي لبقاء الصندوق مع زيادة عدد المتقاعدين في السنوات المقبلة، والتي من المتوقع أن تصل سنويا بين 150 و200 طبيب بعد أعوام.

وأضاف: "بالتالي ستصبح كمية الصرف أعلى من كمية الدخل، وستغدو الأرقام المصروفة أعلى من المبالغ الواردة كرسوم اشتراكات".

وشدد القدومي على أن الدراسة الاكتوارية التي نفذها مجلس النقابة انتهت إلى ضرورة رفع رسوم الاشتراك من 10 % إلى 15 %، ورفع رسوم الانتساب، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المتقاعدين الممارسين والمتقاعدين في الصندوق لدعم الصندوق من خلال فرض ما نسبته 10 % من قيمة راتب المتقاعد الممارس، وهو المتقاعد الذي يتقاضى نصف الراتب التقاعدي بعد عمر 65 عاما ويبقى يعمل ويحق له العمل.

وتابع: "أما المتقاعد الكامل الذي يقوم بإغلاق عيادته ويتوقف عن ممارسة المهنة، فمن حقه أن يتقاضى الراتب التقاعدي بعد 30 سنة خدمة أو بلوغه سن 60 عاما".

ولفت إلى أن أطباء الأسنان المتقاعدين الكاملين سيدفعون حصة للصندوق قيمتها 5 %، والمتقاعدين الممارسين سيدفعون 10 % لصالح الصندوق، دعما له وأسوة بعائلة الطبيب المتقاعد المتوفى الذي تؤول حصة من راتبه إلى الصندوق.