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عادة يومية سيئة قد تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب لدى المراهقين

9/7/2024 9:16:07 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت دراسة أسترالية جديدة عن عادة يومية سيئة ترتبط بالاكتئاب وتدهور الصحة العقلية لدى المراهقين.

وأجرى الباحثون استطلاعا للرأي لأكثر من 5000 طالب، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، حول حالتهم الصحية العقلية واستخدامهم للسجائر الإلكترونية، كجزء من تجربة OurFutures Vaping بجامعة سيدني، والتي تهدف إلى منع التدخين الإلكتروني في المدارس الثانوية والمتوسطة.

ووجدوا أن الطلاب الذين قالوا إنهم يعانون من اكتئاب حاد، كانوا أكثر عرضة بمرتين لتجربة التدخين الإلكتروني مقارنة بأولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض الاكتئاب.

وكان الطلاب الذين أبلغوا عن ضغوط معتدلة في حياتهم، أكثر عرضة بنسبة 74% لاستخدام السجائر الإلكترونية مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل من التوتر.

أما الذين يعانون من انخفاض الرفاهية، فقد كانوا أكثر عرضة بنسبة 105% لاستخدام السجائر الإلكترونية مقارنة بأولئك الذين يتمتعون برفاهية عالية.

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تثبت أن التدخين الإلكتروني سبب مباشر للاكتئاب والقلق، ولكنها أكدت على وجود رابط ثابت بينهما.

وقالت الدكتورة لورين غاردنر، إحدى الباحثات الرائدات في تجربة OurFutures: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة المعقدة بين الصحة العقلية والتدخين الإلكتروني، ومع ذلك، تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة الملحة إلى أساليب الوقاية والتدخل المبكر، المدعومة بالأدلة، لدعم الصحة والرفاهية على المدى القصير والطويل للشباب".

نشرت نتائج الدراسة في المجلة الأسترالية والنيوزيلندية للطب النفسي.

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