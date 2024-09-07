8 ملايين مستخدم لفيسبوك وإنستغرام في الاردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف مصدر حكومي
أن إجمالي عدد مستخدمي تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" في الأردن يتجاوز 8 ملايين مستخدم.
وبين المصدر أن 5 ملايين أردني يستخدمون "فيسبوك" و3 ملايين يستخدمون "إنستغرام"، ما يجعلها من أكثر التطبيقات استخداما في الأردن في مجال التراسل والتواصل الاجتماعي، إلى جانب تطبيق "واتساب"، وجميعها تطبيقات مملوكة لشركة " ميتا" العالمية، بحسب الغد.
وقال المصدر
: "إن "هذه الأرقام جاءت نتاج لأول دراسة مسحية قامت بها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن لرصد مؤشرات استخدام السوشال ميديا في المملكة".
وأشار المصدر إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أنهت الدراسة المسحية حول مؤشرات استخدام السوشال ميديا في الأردن، حيث ستصدر نتائجها في وقت لاحق من العام الحالي.
وبين أن هذه الأرقام ستكون الأساس المحلي للمقارنات ورصد النمو مستقبلا، فيما كان الاعتماد سابقا على مصادر ودراسات عالمية لرصد ومعرفة مؤشرات استخدام منصات التواصل في الأردن".
وأكد المصدر نفسه أن الاستخدام الأكبر لتطبيقي "فيسبوك"، و"انستغرام"، إلى جانب معظم التطبيقات الأخرى يتركز في فئة الشباب الأكثر قربا واندماجا بالتقنية وتطبيقاتها والهواتف الذكية، التي يستخدمها اليوم في الأردن أكثر من 7.8 مليون مستخدم.
ووفقا للمصدر، يشكل عدد مستخدمي "الفيسبوك" في الأردن نسبة تصل إلى 64 % من إجمالي مستخدمي الهواتف الذكية، كما يشكل عدد مستخدمي "الإنستغرام" نسبة تصل إلى 39 % في بلد يتزايد فيه استخدام الإنترنت بمختلف تطبيقاته.
ووفقا للمصدر، واعتمادا على النتائج الأولية للدراسة، فقد كانت النسبة الكبرى من مستخدمي "فيسبوك" في الفئة العمرية من 18 سنة إلى 35 سنة، حيث شكلت نسبة 70 % من هذه الفئة العمرية.
وأشار المصدر إلى أن نسبة استخدام تطبيق "الإنستغرام"، كانت أعلى في الفئة العمرية من 20 سنة إلى 35 سنة، عندما فاقت الـ50 % من هذه الفئة العمرية.
وتعتبر شبكة "الفيسبوك" الأكثر شعبية واستخداما في الأردن من بين عشرات
شبكات التواصل الاجتماعي.
أما تطبيق "إنستغرام" للهواتف الذكية فانطلق في العام 2010، وأسسه كل من "مايك كريجر" و"كيفين سيستروم"، ليتيح للمستخدمين التقاط ومشاركة وتبادل الصور والفيديوهات. واستحوذت شركة "ميتا" على "إنستغرام" في العام 2012.
MENAFN07092024000151011027ID1108648253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.