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اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينتخب مجلس إدارته الجديد

9/7/2024 7:29:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مجلسَ إدارة جديداً لتولي إدارة شؤون الاتحاد في السنوات الأربع المقبلة، حيث أسفرت النتائج عن فوز سبعة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين.

وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول مساء اليوم لتوزيع المهام والمناصب الإدارية بين أعضائه، حيث تم اختيار الدكتور سلطان العميمي رئيسًا للمجلس، وشيخة الجابري نائبًا للرئيس، وشيخة المطيري أمينًا للسر العام، ومحسن سليمان مديرًا ماليًا، ومريم الزرعوني مسؤولًا ثقافيًا، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولًا عن النشر والتوزيع، والدكتور سيف الجابري مسؤولًا عن الإعلام والعلاقات العامة، والدكتورة هند عبد الرحمن المشموم“عضو احتياط أول”، وناجية علي راشد الخرجي“عضو احتياط ثان”.

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