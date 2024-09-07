اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينتخب مجلس إدارته الجديد

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مجلسَ إدارة جديداً لتولي إدارة شؤون الاتحاد في السنوات الأربع المقبلة، حيث أسفرت النتائج عن فوز سبعة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين.
وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول مساء اليوم لتوزيع المهام والمناصب الإدارية بين أعضائه، حيث تم اختيار الدكتور سلطان العميمي رئيسًا للمجلس، وشيخة الجابري نائبًا للرئيس، وشيخة المطيري أمينًا للسر العام، ومحسن سليمان مديرًا ماليًا، ومريم الزرعوني مسؤولًا ثقافيًا، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولًا عن النشر والتوزيع، والدكتور سيف الجابري مسؤولًا عن الإعلام والعلاقات العامة، والدكتورة هند عبد الرحمن المشموم“عضو احتياط أول”، وناجية علي راشد الخرجي“عضو احتياط ثان”.
MENAFN07092024000110011019ID1108648252
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.