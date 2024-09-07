14 فيلماً تتنافس على جائزة «دوفيل للسينما الأمريكية»

انطلقت فعاليات مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية في شمال فرنسا بدورته الخمسين، على ما أعلن، أول من أمس، رئيس بلدية المدينة، فيليب أوجييه، والممثل الأمريكي مايكل دوغلاس. ويتنافس 14 فيلماً هذا العام لنيل الجائزة الكبرى في المهرجان.

وصفّق الحاضرون في مركز دوفيل الدولي وقوفاً لدى دخول دوغلاس لتسلم جائزة فخرية عن مجمل مسيرته المهنية. وقال الممثل البالغ 79 عاماً، المعروف بأدواره في أفلام شهيرة، أبرزها ((بايسك إنستنكنت)) (1992) و((ذي غايم)) (1997): ((ثمة مهرجانات كثيرة في العالم، لكن بالنسبة لي، دوفيل الأفضل: فهو بسيط ومحبب للغاية)).

ووُجهت خلال الافتتاح تحية إلى مؤسسي المهرجان، المنتج أندريه حليمي، والكاتب ليونيل شوشان، ورئيس بلدية المدينة السابق ميشال دورنانو، ولوسيان باريير، صاحب الفنادق والكازينوهات التي تحمل اسمه.