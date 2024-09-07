23 لوحة تنبض بـ«إيقاعات بألوان الفرح» في النادي الثقافي العربي

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة معرضاً تشكيلياً للفنان مصطفى صالح أبالسيد بعنوان ((إيقاعات بألوان الفرح))، وصاحبت المعرض جلسة نقاشية، تحدث فيها عن تجربته، وعقّب عليه الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي بمداخلة عن ((تراسل الفنون)) في تجربة مصطفى أبالسيد، وأدار الجلسة الفنان تاج السر حسن، بحضور علي المغني، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

تضمن المعرض 23 لوحة متوسطة الحجم، بألوان الفرح الفاتحة التي يعرف جيداً كيف يواشج بينها في تناغم إيقاعي جميل، يستهوي العين لتتأمله، وتغوص في بناء الأشكال التكعبية والتجريدية لتموجات تلك الألوان عبر الرسمة، علها تقارب اللحظة الفنية، التي أنتجتها، وقد قدمت تلك اللوحات مستويات متعددة لتجربة مصطفى صالح أبالسيد الممتدة على مدى خمسة عقود بدأها في السودان في كنف عائلته التي هي عائلة فنية تتداول الشعر والرسم والموسيقى، فأبوه هو الشاعر الغنائي السوداني المشهور أبو صلاح، ليهاجر أبالسيد بعد ذلك إلى أمريكا في بداية ثمانينات القرن الماضي، وهناك تتعمق تجربته الفنية، ويقيم الكثير من المعارض التشكيلية.

وفي حديثه عن تجربته الفنية قال أبالسيد ((إن الفن الذي ينتجه الفنان هو شرائح جمالية لتجارب حياتية كان قد عاشها باحتكاكه وتفاعله مع معطيات العالم الخارجي. هذه التجارب تجمعت وخزنت في اللاوعي من كيانه، حيث تحولت إلى تجارب جمالية يحسها ويعيشها، أما خطوطه وألوانه فتأتي بمثابة محاولات لمشاركته الآخرين في هذه التجربة، وبلوحاتي أبتغي نقل تجربتي الجمالية المدركة مع العالم البصري والحسي الذي يجمعنا، محاولاً إشراك الآخرين فيها.

بدوره قال الدكتور عمر عبدالعزيز: ((لاحظت أن هناك تراسلاً فنياً واضحاً في تجربة مصطفى صلاح أبالسيد، حيث تترأى للناظر ظلال لعدة فنون أخرى أثرت في لوحة الفنان، وأكسبتها تناغماً وعمقاً كبيراً، فهناك أثر واضح لفن الموسيقى من خلال التكرار والتناظر اللوني، الذي هو سمة بارزة في عمل الفنان، وخاصة ألوان الفرح الزاهية)).