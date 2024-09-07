سيلينا غوميز تدخل نادي المليارديرات

حققت الممثلة والمغنية ورائدة الأعمال الأمريكية سيلينا غوميز إنجازاً جديداً، إذ حصلت أخيراً على لقب ((مليارديرة))، في عمر 32 عاماً. وبهذا الإنجاز المالي أصبحت سيلينا غوميز واحد من أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة، وفقاً لبلومبرغ، التي يقدر صافي ثروتها بـ1.3 مليار دولار، حسب موقع ((24)).

ورغم أن مسيرة غوميز المهنية متعددة الأوجه، فإن نصيب الأسد من ثروتها، حوالي 1.1 مليار دولار، يأتي من علامتها التجارية لمستحضرات التجميل Rare Beauty. واستندت ثروة غوميز إلى ((القيمة التقديرية)) التي وضعتها بلومبرغ لحصتها في العلامة التجارية للجمال، بالإضافة إلى اهتمامها بمنصة الصحة العقلية Wondermind ومختلف الأرباح الأخرى من موسيقاها وتمثيلها وممتلكاتها والأموال التي تجنيها من الإعلانات والدعاية.