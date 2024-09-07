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مارتن غاركس يحيي حفلاً في دبي 16 نوفمبر

9/7/2024 7:29:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف دبي حفلاً فنياً لـ((الدي جي)) الهولندي ((مارتن غاركس))، الذي يعد أحد أشهر نجوم الموسيقى الإلكترونية في العالم، والذي يعود إلى دبي من جديد لتقديم عرض مباشر في ((أتلانتس، النخلة)) في 16 نوفمبر المقبل.

وسيقدم الفنان باقة متنوعة من اشهر أغانيه، حيث سيعيش الجمهور ليلة لا تنسى مفعمة بسحر الموسيقى، وأجواء ترفيهية عامرة بالمتعة والمرح. وحاز هذا الفنان على جوائز عالمية عدة، واحتل المرتبة الأولى في ((قائمة DJ Mag لأفضل 100 دي جي)) لثلاث سنوات متتالية، كما قدم عروضاً في مهرجانات موسيقية شهيرة، منها ((كوتشيلا)) و((إلكتريك دايزي كرنفال)) و((مهرجان ألترا ميوزيك)) و((تومورولاند)) و((كريمفيلدز)) وغيرها.

وتصدرت أغاني ((مارتن غاركس))، قائمة الأغاني الأكثر شهرة، مثل Animals وIn The Name of Love وWizard وScared To Be Lonely. في العام 2021 حصد هذا الفنان مليار مشاهدة على منصة Spotify الموسيقية، مع أغنياته الجديدة يومها، مثل Pressure التي تعاون فيها مع المغنية ((توف لو)).

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