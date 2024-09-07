«دبي للموضة».. 30 علامة أزياء تستشرف مستقبل الأناقة

اختتمت أول من أمس دار الأزياء الإيطالية الشهيرة ((روبرتو كافالي)) عروض نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة، عبر تقديمها عرضاً ختامياً مبهراً أعلن عن نهاية أسبوع حافل بعروض الأزياء الملهمة من توقيع نخبة محلية وإقليمية وعالمية من المصممين الموهوبين.

وقد استقطبت نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة ما يزيد على 30 علامة أزياء شهيرة على مستوى المنطقة وآسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى، رسمت عبر عروض متنوعة مستقبل قطاع الأزياء في العالم.

وبادر فاوستو بوجليسي، المدير الإبداعي لعلامة ((روبرتو كافالي)) العالمية، إلى تنسيق نسخة حصرية من مجموعة ((Resort 2025)) المصمّمة بشكل خاصّ لأسبوع دبي للموضة. وتعكس هذه المجموعة مسيرة التصميم المتطورة لهذه العلامة، بما يلبي تطلعات عشاق الأزياء والموضة ويؤكد على ثقتها الكبيرة بمكانة منصّة عالمية رائدة على غرار أسبوع دبي للموضة.

وتضمنت هذه المجموعة رسوم الحيوانات التي تشتهر بها علامة ((روبرتو كافالي)). وقد جسدت تصاميم فاوستو بوجليسي المفعمة بالألوان، روح الأناقة الجريئة التي لطالما تميّزت بها هذه العلامة الرائدة.

وتأتي مشاركة علامة ((روبرتو كافالي)) من ميلانو إلى دبي واعتلاء عارضاتها منصّات أسبوع دبي للموضة لأول مرة لاستعراض أبرز مجموعاتها تأكيداً على مكانة دبي الراسخة عاصمة عالمية رائدة للموضة. ونجح حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم على مدار الأسبوع الماضي في استقطاب أبرز قادة قطاع الأزياء على المستويين المحلي والإقليمي، للمشاركة في عروض أزياء ملهمة وإطلاق المجموعات المصغّرة والحصرية وحضور الفعاليات وحفلات العشاء والجلسات الحوارية الملهمة.

وقد استقطبت نسخة ربيع وصيف 2025 من أسبوع دبي للموضة ما يزيد على 30 علامة أزياء شهيرة على مستوى المنطقة وآسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى. وتركزت الأيام الثلاثة الأولى من هذه النسخة حول مجموعات الأزياء الراقية والساحرة، حيث افتتحت علامة الأزياء الماليزية العالمية الشهرة ((Rizman Ruzaini)) فعاليات هذا الموسم وأعلنت عند تقديم مجموعتها عن نيّتها افتتاح متجر جديد لها في دبي في المستقبل القريب.

وكان من أبرز فعاليات هذه النسخة تقديم علامة ((Michael Cinco)) الشهيرة للمرة الأولى في أسبوع دبي للموضة مجموعتها المميزة من التصاميم الراقية المستوحاة من الأزياء الرومانية القديمة.

ونجحت النسخة الثالثة من سلسلة الجلسات الحوارية، التي تنظمها منصة ((إنستغرام)) بعنوان ((Threads Talks))، في استقطاب نخبة من أبرز قادة الفكر وأصحاب المصلحة في القطاع لمناقشة مستقبل الموضة. وقد ألقى المتحدثون الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استقطاب علامات الأزياء وتمكينها، بدءاً من الإمكانات الواعدة للأساليب الناشئة في مجال البيع بالتجزئة وصولاً إلى أهمية السرد القصصي البارزة. يذكر من أبرز العروض الأخرى التي شهدها أسبوع دبي للموضة مجموعة علامة ((April & Alex)) لربيع وصيف 2025 بعنوان ((Blossoming Seeds))، وعرض للأزياء الراقية من توقيع المصمّمة الإماراتية هبة الجسمي، ومجموعة تحتفي بالجمال الأنثوي الساحر بكافة أشكاله من توقيع المصمّمة اللبنانية المقيمة في دبي وصاحبة علامة ((ديما عياد)).

وكان من أبرز ما تميزت به هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة التعاون الذي تم إبرامه مع وكالة التجارة الإيطالية، لإطلاق النسخة الافتتاحية من معرض ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن)) للتميز في تصاميم الأزياء الإيطالية العريقة.