ظاهرها تكنولوجيا وباطنها سياسة

المعركة الدائرة بين الحكومة في البرازيل وإيلون ماسك، تغري بالمتابعة طول الوقت، لا لشيء، إلا لأنها معركة ظاهرها وباطنها سياسة، رغم كل ما يمكن أن يقال عنها بخلاف ذلك.

والقصة من الواضح أن لها خلفيات بعيدة، ولكننا لم ننتبه إليها إلا صباح السبت آخر أيام أغسطس، عندما قررت حكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حجب منصة إكس في البلاد.

القرار ليس جديداً من نوعه على إكس، فمن قبل جرى حجبها في أكثر من بلد، ورغم ذلك فإنه قد أثار غضب ماسك، صاحب المنصة، الذي لم يُسلّم فيما يبدو بالقرار، وراح يتحدث عن إنه لن يأخذ به، وأن شركته التي تحمل اسم ((ستارلينك للإنترنت الفضائي)) سوف تسعفه في هذا الطريق، فأدى ذلك إلى أن يتضاعف سخط الحكومة البرازيلية عليه، وقد بلغ سخطها إلى حد أنها أعلنت أنها ستستهدف الشركة بعقوبات لم تحددها.

ولكن ما هي الخلفيات البعيدة التي دفعت الأمور إلى هذه الدرجة من التأزم، والتي جعلت كل طرف يفتش عما لديه من أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزال الفريد.. إنه فريد حقاً.. وسبب فرادته أنه نزال بين دولة وشركة.

كانت حكومة الرئيس دا سيلفا لاحظت أن عمل ((إكس)) على أرضها وبين مواطنيها قد انقلب من عمل أساسه التواصل الاجتماعي، إلى عمل سياسي له أهداف أخرى فيما يظهر من خلال متابعته ومتابعة تفاصيله على المنصة.

وقد ظهر ذلك جلياً عندما بدأت إكس تنشر أشياء خاصة بالتصويت الإلكتروني في الانتخابات البرازيلية الماضية، ومع تكرار نشر هذه الأشياء اتضح أنها تقصد التشكيك في جدوى هذا التصويت، وبالتالي التشكيك في حصيلة السباق الرئاسي الذي جاء بالرئيس دا سيلفا وأقصى الرئيس السابق بولسونارو.

ولم تسكت حكومة دا سيلفا أمام ما كانت المنصة تواصل نشره في هذا الشأن، وقالت الحكومة إن ما يجري نشره ليس صحيحاً، وإنه من قبيل الأكاذيب التي يراد بها تضليل الناس في البرازيل، ويراد بها العمل لصالح بولسونارو.

وليس سراً أن بولسونارو كان قد راح يتشبث بالكرسي الرئاسي لآخر لحظة، وأنه كان يتمنى لو بقي في القصر لفترة ثانية، وأنه بذل في ذلك كل ما هو ممكن، لولا أن الكلمة النهائية كانت للناخب البرازيلي الذي انحاز إلى المرشح دا سيلفا وجاء به إلى القصر من جديد، بعد أن كان قد غادره في استحقاق رئاسي سابق.

وهكذا بدا أن اليمينية السياسية المفرطة التي يعتنقها ماسك، قد بدأت تنعكس على عمل منصته الاجتماعية، وأنه راح يوظفها لصالح بولسونارو، الذي ينتمي هو الآخر إلى اليمين السياسي المتطرف نفسه، والذي لم يكن يتصرف وقت وجوده في القصر إلا على هذا الأساس.

ولم تشأ حكومة دا سيلفا أن تقف متفرجة على ما دأبت ((إكس)) على ممارسته في هذا الاتجاه، فلم تجد مفراً من إصدار قرار قضائي بحظرها، ولم يكن قراراً سهلاً على ماسك، لأن عدد الذين كانوا يستخدمون منصته من البرازيليين كان 22 مليوناً، ولأن البرازيل كانت سادس سوق له على مستوى العالم، ولذلك، فخسارته ليست هينة ولا هي قليلة.

وكان قرار الحكومة البرازيلية واضحاً، وهو أنه لا عودة لإكس على أرضها أو إلى مشتركيها، إلا إذا احترم ماسك القوانين التي تنظم العمل على أرض البرازيل، وإلا إذا دفع غرامات كانت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية قد فرضتها عليه في وقت سابق.

ولم يستسلم صاحب المنصة فعاد يحاول التواجد في البلاد من خلال ((ستارلينك))، بعد أن عزّ عليه التواجد من خلال منصته الشهيرة وحدها، وكأنه قد جاء يدخل البرازيل من الشباك، بعد أن أغلقت الحكومة في وجهه الباب.

وما نتابعه يقول إن المعركة لا تزال لها بقية، ولكن الغالب أن الحكومة ستنتصر، لأنها تدافع عن سيادتها على أرض بلدها، ولأن المنصة الشهيرة انحرفت عن مسارها كمنصة من منصات التواصل الاجتماعي، إلى مسار آخر يمنحها الفرصة في لعب دور سياسي، ليس من بين الأدوار التي من أجلها نشأت منصات التواصل. سيكون على ماسك أن يأخذ خطوة إلى الوراء، وسيكون عليه أن يدرك أن انتشار منصته لا يعطيه الحق في دس أنفه فيما لا يعنيه.