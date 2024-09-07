إسرائيل تستدير للضفة

هل هدف إسرائيل الفعلي هو القضاء على الإرهاب في الضفة الغربية كما تزعم، أم أن هناك أهدافاً أخرى لا تعلن عنها صراحة؟!

يوم الأربعاء الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بدء عملية للقضاء على ما أسمته الإرهاب، وتدمير البنية التحتية للمقاومة داخل بعض مدن الضفة خصوصاً طولكرم، لكن كان واضحاً أن هناك أهدافاً أخرى أبرزها ما أعلنه الخارجية إسرائيل كاتس في نفس اليوم، عن تنفيذ سيناريو غزة في الضفة.

والسؤال: ما هذا السيناريو الذي يقصده كاتس؟

نعلم أن إسرائيل تشن على قطاع غزة عدواناً مستمراً تحت مسمى ((السيوف الحديدية))، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية ((طوفان الأقصى)) صبيحة 7 أكتوبر الماضي.

العدوان الإسرائيلي قاد إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين لايزال نصفهم محتجزين في غزة حتى اللحظة.

إسرائيل بدأت العدوان وحددت هدفين أساسيين هما إطلاق سراح أسراها وتفكيك قدرات حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.

لكن الذي حدث حتى الآن، أن إسرائيل لم تتمكن من إطلاق سراح أسراها باستثناء أربعة فقط وجثث البعض الآخرين، كما أن ((حماس)) ورغم تعرضها لضربات مؤلمة، لم تعلن استسلامها حتى الآن، وبالتالي فإن الهدف الإسرائيلي المعلن لم يتحقق.

لكن ربما السؤال المهم الذي ينبغي أن يشغلنا حتى نفهم ما تخطط له إسرائيل في الضفة هو: هل كانت تلك أهداف إسرائيل الحقيقية في القطاع؟!

ظني الشخصي أن الهدف الجوهري لإسرائيل كان تحويل غزة إلى مكان غير صالح للحياة، بحيث يضطر سكانه أو غالبيتهم إلى الفرار منه سواء إلى سيناء المصرية، أو إلى أي مكان آخر بإغراءات حيناً وتهديدات أحياناً أخرى.

وللأسف فإن إسرائيل نجحت إلى حد ما في هذا المخطط الخطير. هي قتلت حتى الخميس الماضي في غزة أكثر من 40602، وأصابت حوالي 93855، وشردت نحو مليوني فلسطيني بعد أن هدمت بيوتهم ومنشآتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وطرقهم، في حين قتلت 669 فلسطينياً حتى الخميس الماضي واعتقلت نحو 11 ألفاً آخرين في الضفة.

مراقبون إسرائيليون كثيرون وأهالي الأسرى يقولون إن نتانياهو لا يريد استعادة الأسرى، تطبيقاً لمبدأ ((هانيبال)) الذي يقول إنه لا ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن ينشغل كثيراً بحياة الأسرى، إذا كان ذلك سيؤثر على الأهداف العليا للجيش والدولة الإسرائيلية.

هذا ما يطبقه نتانياهو في غزة، خصوصاً بعد أن أحكم سيطرته على محور صلاح الدين أو فيلادليفيا على طول حدود القطاع مع مصر والبالغة 14 كيلومتراً.

كما أحكم سيطرته على مفرق الشهداء أو محور نتساريم الذي يشطر شمال غزة عن وسطها وجنوبها.

وإذا صدق ما يطالب به كاتس، وغيره من كبار المتطرفين في الحكومة والمجتمع الإسرائيلي أمثال ايتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتيرتش، فإن سيناريو غزة قابل للتكرار بصورة أكبر وأخطر في الضفة، خصوصاً في ظل الأطماع الصهيونية في الضفة منذ سنوات طويلة.

‫خبراء كثيرون يقولون إن كلام كاتس ليس دقيقاً، لأن ما يحدث في غزة هو في إطار استراتيجية كاملة بدأتها إسرائيل قبل سنوات، والهدف الحقيقي هو تصفية القضية الفلسطينية وليس فقط القضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وحينما يتم تهجير السكان ينتهي كل شيء.

على أرض الواقع فإن هناك ظروفاً كثيرة محلياً فلسطينياً وإسرائيلياً وإقليمياً ودولياً تعطى حكومة نتانياهو الفرصة لتنفيذ هذا الهدف، فالمعارضة الإسرائيلية في أضعف حالاتها والانقسام الفلسطيني لايزال مستمراً منذ عام 2007 بين حركتي فتح وحماس، وأمريكا تدعم إسرائيل بكل قوة، والمجتمع الدولي يكتفي بإدانة إسرائيل لفظياً دون تحرك فعلي.

في ظل هذه الظروف لا أستبعد أن يوجه نتانياهو معظم القوات المنتشرة في غزة إلى الضفة والحدود اللبنانية، وذلك لا يعني وقف النار في غزة، بل الانتشار على الحدود والمفارق الرئيسية وتنفيذ عمليات موضعية محددة.

سوف تحاول إسرائيل استغلال أي عمليات للمقاومة الفلسطينية في الضفة لهدم أكبر قدر من المباني والمؤسسات الفلسطينية، خصوصاً المخيمات، حتى تقضي أساساً على فكرة المخيمات وبالتوازي ستحاول إجبار الفلسطينيين على ترك بيوتهم ومزارعهم وحقولهم ومنشآتهم بحيث يزيد عدد المستوطنين على حساب سكان الضفة الأصليين. والمؤكد أن أمريكا لن تعارض ذلك إلا بعبارات مطاطة لا تعرقل المخطط الإسرائيلي، وإذا تمكن دونالد ترامب من الفوز بالرئاسة الأمريكية فسوف يدعم إسرائيل في ((توسيع حدودها)) كما ألمح إلى ذلك مؤخراً.

ولا يمكن استبعاد أن تقوم إسرائيل بتفكيك السلطة الفلسطينية حتى تسقط آخر مظاهر الشرعية، بل يمكن أن تلجأ إلى إجراءات غير مسبوقة ضد عرب 48، وستقاوم بكل الطرق أي محاولات لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني. بحيث يكون الهدف النهائي هو ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن أو أي مكان آخر، مثلما هو الحال بترحيل فلسطيني غزة إلى سيناء المصرية أو أي مكان آخر تنفيذاً لخطة الحسم التي يتبناها سموتيرتش وكل أحزاب وقوى اليمين الإسرائيلي.