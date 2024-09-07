هل تستمر المفاجآت؟

ثلاث نتائج في الجولة الأولى من المشوار الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، تم وضعها في خانة المفاجآت، وتساءل المتابعون والمراقبون عن مدى استمرارها؟! هناك من اعتبرها بمثابة انقلاب مثير يهدد كلاسيكيات الكرة الآسيوية المعتادة، بمنتخباتها التي تحتكر المشاركة المتكررة في نهائيات المونديال، أمثال كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والسعودية وإيران، وهناك من هون الأمر، واعتبر ما حدث مجرد فورة بداية، سرعان ما تنقشع، مع توالي المباريات، لا سيما أن المشوار المونديالي يبدو طويلاً، وأننا ما زلنا في البداية، وأن فرص التعويض قادمة لا محالة.

كانت المفاجأة الأكبر بطلها المنتخب البحريني، عندما هزم أستراليا بهدف وحيد، هناك في ملعبها، وبين جماهيرها، ثم كانت المفاجأة المدهشة للمنتخب الفلسطيني، الذي تمكن من إحراز التعادل مع منتخب كوريا الجنوبية، وثالث المفاجآت، فعلها المنتخب الإندونيسي، عندما حرم المنتخب السعودي من الفوز، وخرج بنقطة ثمينة!!

أما فوز الأبيض الإماراتي على شقيقه القطري بالثلاثة بالدوحة، فهو قولاً واحداً لا يعد من قبيل المفاجآت، كما حاول البعض أن يروج، نظراً لتقارب مستوى الفريقين، يمكننا فقط أن نسميها نتيجة غير متوقعة بالريمونتادا وبأهدافها الثلاثة، قياساً على تفوق قطر في السنوات الأخيرة.

آخر الكلام

عموماً، إذا كنت من أنصار أنها فورة بداية، أو من أنصار فكرة تقارب المستويات، فالأيام كفيلة بالرد، حتى لو كنت مثلي، تشعر أن هناك شيئاً ما هذه المرة!