مشاهد من التصفيات!

الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، ظهرت فيها بعض العلامات والمشاهد التي نتوقف عندها، فبعد فوزنا المثير على الشقيق العنابي، حيث أبدى الوسط المحلي ارتياحه، في المقابل، عتاب و((زعل)) في الرأي العام الرياضي القطري، ونقول: كلنا نؤمن أن ((يوم لك ويوم عليك))، وذلك اليوم كان يوم منتخبنا، الذي أبدع وتألق، خاصة في الشوط الثاني، وننتظر تألقاً جديداً في اللقاء الثاني أمام إيران، بينما المنتخب القطري الملعب وهو يضع الفوز بجيبه، بثقة زائدة، وهذه أخطر المشكلات التي تطارد الفرق الكروية، ولا بد أن نتخلى عنها، سواء على صعيد المنتخب أو الأندية!

وهناك مشهد آخر نتوقف عنده، يبين مدى الروح العالية بين الأشقاء، فقد تعرض لاعب منتخب العراق أيمن حسين لإصابة، نقل على إثرها من مستشفيات البصرة القريبة من الكويت، بعد انتهاء مباراة عُمان والعراق، حيث دخل المستشفى، وزاره اثنان من وزراء الحكومة الكويتية الرياضة والصحة، وهذا يبين مدى أصالة أبناء الكويت، فدولة الكويت كبيرة في مواقفها، برغم أن بعض الأصوات الشاذة التي لعبت دوراً في توتر العلاقة الكروية بين البلدين، بسبب أعداد الجماهير، إلا أن صوت العقل والحكمة أنهوا الأزمة بسهولة، وتم تحديد عدد المقاعد حسب معايير ((فيفا)).

المواجهات المقبلة بعد غدٍ ، ستكون نارية، أبرزها لقاء العراق والكويت، وهي قمة خليجية، تنتظرها الجماهير، فقد تعودنا عليها، عندما كانا يلتقيان في الستينيات من القرن الماضي، كانت المباراة تنقل عبر الإذاعة، بصوت المعلقين الكبيرين خالد الحربان والراحل مؤيد البدري، وفي اليوم التالي، تعرضها شاشات التلفزيون مسجلة!

ومشهد آخر أتوقف عنده كثيراً، لأنه يهمنا، وعلنيا أن ندرسه، ولا نتركه يمر مرور الكرام، فقد علق المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، إثر التعادل مع ضيفه منتخب إندونيسيا، أن الأزمة الكبيرة في ((الأخضر))، هي في عدم مشاركة أغلب نجوم المنتخب السعودي بشكل أساسي مع أنديتهم في الدوري، وقد تعرض المدرب إلى انتقادات عنيفة، بعد التعادل مع منتخب إندونيسيا، فهل سيواصل مع ((الأخضر))، أم أن البديل جاهز..!! والله من وراء القصد