قوة الطعام..

في رواية ((كالماء للشيكولاته)) تجعل الكاتبة لاورا اسكيفيل من الطعام موضوعاً محورياً في البنية السردية، وفي الفكرة النسوية، التي تقوم عليها فكرة العمل، فتبدأ كل فصل بوصفة لطبق تعده ((تيتا)) الشخصية المحورية، مرفقة سردها بتعليمات لطريقة طهي وصفات طعام، تعود للفترة التي تدور فيها الأحدث بداية القرن العشرين.

تلتزم الكاتبة بأمرين ثابتين، شكلا أساس الرواية: الأول هو الواقعية السحرية على طريقة كتاب أمريكا اللاتينية، حيث الجنوح نحو الخيال المبالغ فيه، والثاني يتعلق بتيار النسوية، وذلك من خلال تبني قضية إشكالية في حياة المجتمع المكسيكي في تلك الفترة، والمتمثلة في حرمان الابنة الصغرى في الأسرة من الزواج بحجة خدمة الأم لحين وفاتها، وقد استخدم المطبخ في الرواية لتعزيز الجانب النسوي في حياة البطلة باعتباره المكان الوحيد الذي يخصها ويعبر عنها، وفيه تشعر بأنها الأكثر قوة وحرية في الوجود دون تهديد قسوة والدتها إيلينا.

يساعد الطعام الناس على تكوين جميع أشكال العلاقات والحفاظ عليها ((كما نرى من خلال علاقة البطلة بمن حولها))، والأمر الأكثر أهمية هو أن ((تيتا)) ترى في ((الخادمة)) أمها الحقيقية، حيث تتسرب لها هذه المشاعر من خلال الغذاء الذي توفره لها في وجباتها منذ صغرها، وحين تكبر تستمر العلاقة بينهما، فتبنيان معاً علاقة، أساسها حبهما المشترك للمطبخ.

قبل حفلات الزفاف والمناسبات الدينية والولائم تتجمع النساء كما يحدث دائماً، وكما نرى في الرواية إعداد الطعام. تجمع طقوس الطهي الأمهات والبنات والأخوات معاً، ويستخدمن الطهي كطريقة مثلى للتعبير عن الحب، والنفوذ، كما تعد القدرة على صنع الطعام والاستمتاع بهضمه علامة على القلب والروح الممتلئين، في حين أن الافتقار إلى الاهتمام بالطعام أو الطهي أو عدم القدرة على الهضم غالباً ما يرتبط بكون الشخص أقل محبة للآخرين، ورغبة في التفاعل والتقارب معهم! ففي سن مبكرة تكون ((تيتا)) على استعداد لتجربة كل الوصفات الأكثر غرابة، وهو دليل على استعدادها للسماح لنفسها بالشعور بالحياة، وتجربتها بشكل كامل، وعلى النقيض من ذلك توصف شقيقتها بأنها آكلة ((انتقائية))، ولا تبدي اهتماماً كبيراً بالمطبخ، وتفشل في المرة الوحيدة التي حاولت فيها أن تعد طبقاً لزوجها.