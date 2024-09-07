«أليك» تكشف عن استثمارات كبيرة بالاستدامة

كشفت شركة ((أليك))، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن استثمارات كبيرة في مجال الاستدامة بدولة الإمارات. جاء ذلك في تقريرها السنوي الأخير حول الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتتضمن أبرز المبادرات البيئية التي أطلقتها المجموعة في الإمارات خلال 2023 استثمارها في الطاقة الشمسية.

وأكد باري لويس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن 2023 كان عاماً محورياً في قطاع الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تجسد ذلك في استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) ومؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ، بالإضافة إلى تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، مؤكداً أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تشجيع الممارسات المستدامة والعمل الجماعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز