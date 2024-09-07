«التضخم» ما بين الأثر السلبي والظاهرة الصحية

هل تفاجأت يوماً وأنت تسير بأروقة أحد منافذ السلع التجارية ممسكاً بورقة تتضمن احتياجاتك اليومية، وتكتشف أن ميزانيتك للأسبوع الماضي لن تكفي لشراء نفس القدر من احتياجاتك لهذا الأسبوع؟ هي صورة قد تكون تكررت معك ومع الكثيرين غيرك، يقبع وراء تفسيرها مصطلح اقتصادي دارج ألا وهو التضخم.

والتضخم في مفهومه البسيط هو الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات ممثلة في الغذاء أو المسكن أو الملبس أو الطاقة أو النقل في فترة معينة بفارق ملحوظ عن فترة سابقة أنفقت فيها مبلغاً أقل للحصول على تلك السلع.

وأسباب التضخم متعددة وليست لها قاعدة واحدة ولا تعكس بالتبعية حتمية وجود خلل اقتصادي ما، بل قد ترتبط أحياناً بالتعافي الاقتصادي فوجود انتعاش بالاقتصاد يزيد من ثقة الناس بالاستقرار، بما قد يدفعهم لزيادة إنفاقهم الاستهلاكي، بدلاً من ادخار الأموال. وهو ما قد يقابله ارتفاع في الأسعار، نتيجة ارتفاع الطلب، ويعرف ذلك ((بتضخم الأسعار)).

وإذا كانت تلك الصورة هي الأكثر اعتياداً لحدوث التضخم ففي المقابل هناك صور أخرى قد تصب في نهاية المطاف في الأسعار، ونجد ((تضخم الكلفة)) على سبيل المثال يحدث بنفس النمط ولكن على صعيد المنتجين، فميزانية الإنتاج أمس قد لا تكفي لصنع نفس الكم والنوعية من السلع، مما يجعل المنتج يمرر الزيادة إلى السعر النهائي للسلعة، وترتبط تلك الظاهرة في المعتاد بالأزمات، مثل ما تعرض له الإنتاج العالمي من تداعيات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

في الوقت الذي نجد أنواعاً أخرى تؤدي لنفس النتيجة من تضخم العملة الناتج عن تراجع قيمتها، أو تأثير السياسات الضريبية وغيرها من الصور لنفس الظاهرة وتأثيرها النهائي.

ويظل التضخم نظرياً في مرحلة التحكم به عندما ينحصر معدله في خانة واحدة أولية من الأرقام، لكن تحول الظاهرة لمرحلة متقدمة تعرف بالتضخم المفرط، يعني أن الأمور قد باتت خارج نطاق السيطرة، فيحدث تقلص سريع ومتلاحق في قيمة العملة، بينما تعجز الأجور في الأساس عن مواكبة نمو التضخم.

ويتمثل الحل لمواجهة التضخم في مبدأ الاستفادة من الأزمات وتطويعها، حيث إن مواجهة التضخم بزيادة الإنتاج تزيد من تواجد السلع والخدمات وتعزز في المقابل مستويات الأجور، بل توسع أيضاً من رقعة الوظائف المتاحة. ومن شأن تلك الآثار مجتمعة أن تعادل الآثار السلبية بما يجعلها تتلاشى.

وباتت الحكومات والبنوك المركزية تتسابق في استحداث وتطبيق الكثير من السياسات النقدية المرنة متضمنة أداة التغيرات بأسعار الفائدة وفق متطلبات السوق، وذلك لكبح جماح الاقتراض وزيادة النقود في أيدي الناس، وبالتالي حفظ قيمة العملة مع وضع خطط طويلة الأجل لتوفر السلع والخدمات، بما يكفل لها في نهاية المطاف مستويات تضخم في نطاق المعدل الصحي الآمن.

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