ما مدى تأثير ضعف قطاع التصنيع الأمريكي على الأسواق؟

بعدما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تجاوزت 2 % بنهاية يوم الثلاثاء الماضي، أرجع تقرير فايننشال تايمز، وكل التقارير الصحفية في الواقع، عمليات البيع إلى ضعف نتائج المسح الاستقصائي للقطاع الصناعي، ما زاد مخاوف المستثمرين بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي.

وفي أغسطس، سجل مؤشر التصنيع الاستقصائي الذي يجريه معهد إدارة التوريدات ((آي إس إم))، 47.2 نقطة، تحسناً طفيفاً عن مستواه الضعيف في يوليو. كما أظهر انخفاض الطلبيات الجديدة، التي يعتقد أنها مؤشر رئيس، بنحو 3 نقاط، إلى 44.6 نقطة. لذا، يبدو أن هذه هي اللحظة المناسبة لنتساءل إلى أي مدى يجب أن نقلق من ضعف قراءات مؤشر ((آي إس إم)) للتصنيع؟ والإجابة: ليس كثيراً. ولنبدأ ببعض النقاط الواضحة:

أولاً: الأرقام المسجلة في أغسطس ليست خبراً مهماً، فقراءات مؤشر ((آي إس إم)) لشهري يوليو وأغسطس، ليست أسوأ بكثير من أرقام العامين الماضيين. صحيح أن رقم الطلبيات الجديدة بلغ أدنى مستوياته على مدار سنوات عدة، لكنه مجرد شهر واحد.

ثانياً: ليس من الواضح إن كان انخفاض السوق له علاقة كبيرة بمسح قطاع التصنيع، وكان الانخفاض الأبرز من نصيب شركة إنفيديا، بخسارة نحو 10 %، وهي ليست شركة مصنعة، وليست حساسة بشكل خاص تجاه الدورات الاقتصادية التي تؤثر في المصنعين. وتوضيحاً لهذه النقطة، لم تلتقط سوق الأسهم الأمريكية الإشارات الضعيفة المستمرة من مسح مؤشر ((آي إس إم)): فقد كان أداء الأسهم الصناعية جيداً خلال العامين الماضيين.

ونظرياً، ينبغي لنا أن نولي اهتماماً لمسح التصنيع، رغم أن التصنيع لا يشكل سوى ما يزيد قليلاً على عشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويمثل حصة أصغر من العمالة، لأن التصنيع يمكن أن يكون مؤشراً رئيساً على الطلب في القطاعات الأخرى.

وإذا كانت القراءات الضعيفة لمؤشر ((إي إس إم)) للتصنيع، تعكس انخفاض استثمار العملاء المحليين، فنحن نتوقع أن نرى انعكاس ذلك في بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الاستثمار. إلا أن نمو الاستثمار الفعلي لم ينخفض إلا قليلاً (والاستثمار في المعدات آخذ في الارتفاع).

ويلخص ماثيو مارتن من ((أكسفورد إيكونوميكس))، الفكرة في وجود فرق بين مؤشرات المعنويات ((الناعمة))، مثل المسوحات، ومؤشرات الإنتاج ((الصارمة))، داخل قطاع التصنيع. وهذا ليس مفاجئاً لنا في لحظة لا تتبع فيها معنويات المستهلك السيئة والاستهلاك الذي لا بأس به، لا بعضهما البعض. ويعتقد مارتن أن قطاع التصنيع على طريق التعافي، فمستويات المخزونات منخفضة، وينبغي أن ترتفع في مرحلة ما، حيث يتوقع أن يعزز انخفاض أسعار الفائدة الاستثمار، كما سيسهم انتهاء العملية الانتخابية بطريقة أو بأخرى في تعزيز الثقة، وستستمر الإعانات، وغيرها من أشكال دعم إدارة بايدن للتصنيع المحلي.

من ناحية أخرى، تعد المساكن في الولايات المتحدة باهظة التكاليف، ويدرك مرشحو الرئاسة ذلك. وقد وعدت كامالا هاريس بزيادة المعروض من المساكن، بمقدار 3 ملايين وحدة. وتعهد دونالد ترامب بخفض الأسعار و((حماية الأحياء الأمريكية)).

وإذا كان الرئيس القادم محظوظاً، فقد يساعد انخفاض الفائدة في تهدئة السوق. لكن الإصلاح الحقيقي يتطلب توفير مساكن جديدة، وجانب العرض في سوق الإسكان الأمريكية، يقع تحت سيطرة السلطات المحلية، وليس الفيدرالية. والقوانين المحلية تميل عادة إلى الحفاظ على قيمة العقارات و((شعور الحي))، ما يؤدي غالباً إلى إجراءات موافقة مطولة، أو سياسات تقييدية تعوق بناء مبانٍ جديدة. إذن، كيف يمكن للحكومة الفيدرالية زيادة المعروض؟

حدد الخبراء 4 مسارات:

- تقديم حوافز مالية لبناء وحدات جديدة. وتم ذلك من خلال منح جماعية، تساعد الولايات على بناء وحدات سكنية عامة جديدة، ومن خلال الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل، الذي يكافئ مطوري المنازل بأسعار معقولة. واقترحت حملة هاريس حافزاً ضريبياً للمطورين الذين يطورون مساكن بأسعار معقولة لمشتري المنازل للمرة الأولى. ولم تقدم حملة ترامب أي وعود مماثلة. لكن، مرة أخرى، يخضع المطورون المستفيدون من الحوافز للقوانين المحلية.

- التأثير في تقسيم المناطق المحلية. ويمكن للحكومة الفيدرالية تحفيز الحكومات المحلية على تغيير لوائح تقسيم المناطق الخاصة بها. وفي العام الماضي، قدمت إدارة بايدن برنامج ((مسارات إزالة العقبات أمام الإسكان))، الذي يكافئ الولايات القضائية بمبلغ قدره 10 ملايين دولار، لإلغاء القوانين التي تحد المباني الجديدة. كما حاولت إدارة بايدن، والعديد من مشاريع القوانين في الكونغرس، تشجيع تقنين أنواع جديدة وأرخص من المساكن. رغم ذلك، لا يزال هذا المجال غير مطروق إلى حد كبير.

وتقول سارة برونين، التي تدير الأطلس الوطني لتقسيم المناطق في جامعة كورنيل: ((أزعم أننا لا نعرف ما يكفي عن تقسيم المناطق، لنكون دقيقين بشأن تلك الحوافز.. وتميل البرامج الفيدرالية الحالية إلى تحقيق نتائج عامة للغاية، ولا تصف إجراءات محددة، يجب على الحكومات المحلية اتخاذها)). وحتى عندما يتم البدء في التغييرات على المستوى المحلي، فإن إصلاح قوانين تقسيم المناطق يشكل تحدياً.

وتقول كيت نيلشر من جامعة جنوب كاليفورنيا: ((إن تعديل لوائح تقسيم المناطق المحلية، يتطلب مشاركة كثير من المخططين المحترفين، واستشارات مجتمعية مطولة، يمكن أن تكون مثيرة للجدال.. إنها مسألة صعبة الحل، وهناك الكثير من التعقيدات الإضافية، عندما تعمل الحكومة الفيدرالية مع السلطات المحلية وسلطات الولايات)).

- تشجيع تحويل المباني وترميمها، كما يمكن للحكومة أن تقدم حوافز لترميم المنازل القديمة غير المستخدمة حالياً. وقد أيدت حملة هاريس-والز برنامج الإعفاء الضريبي على المساكن في الأحياء، وهو اقتراح تقدم به مجلس الشيوخ، لمنح إعفاءات ضريبية لإعادة التأهيل. كما تستطيع الحكومة الفيدرالية أن تشجع تحويل المباني التجارية الفارغة إلى مساكن مؤقتة. في حين أدرجت إدارة بايدن عمليات التحويل في خطة عملها، إلا أنه لا يوجد حافز ضريبي فيدرالي في الوقت الحاضر. وقد ينظر إلى تمريره على أنه عملية إنقاذ لمستثمري العقارات، ما قد يكون قضية حساسة سياسياً.

- مكافآت عمليات البيع، فمبيعات المنازل القائمة تشكل غالبية سوق الإسكان، وقد توقفت بسبب الأوضاع المالية الحالية. وأوضح ريك بالاسيوس من شركة جون بيرنز للاستشارات، أن 20 % من المنازل المبيعة، هي إضافات صافية إلى السوق، وهذا يعني أن المالك لم يشترِ أو يستأجر منزلاً جديداً بعد البيع، إما لأن العقار كان منزلاً لقضاء العطلات، أو استثماراً، أو انتقل للعيش مع العائلة بعد ذلك. إن مراجعة قوانين ضريبة الأرباح الرأسمالية الحالية، قد تشجع أصحاب العقارات الذين لديهم منازل متعددة، على طرح عقاراتهم الإضافية في السوق. ومع ذلك، فإن تقديم إعفاءات ضريبية للأسر التي لديها منازل متعددة، قد يكون تحدياً سياسياً.

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