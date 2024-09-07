دبي تعيد صياغة مستقبل الضيافة عبر بوابة الابتكار والتكنولوجيا

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها وجهة رائدة في طليعة الاقتصاد العالمي، بفضل التزامها بتعزيز الإمكانات التكنولوجية، ومعايير الابتكار وقدرتها على تبني منهجية شاملة وطويلة الأمد، للاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية في الارتقاء بتجارب السكان والزوار، وتعزيز الاقتصاد، من خلال استقطاب مزيد من الشركات والمستثمرين.

وإدراكاً لأهمية الاستفادة من التكنولوجيا لرسم ملامح مستقبل قطاعي السفر والضيافة تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إطلاق مبادرات لرفع معايير الأداء في مختلف القطاعات، بالتوازي مع تطبيق استراتيجيات لتحسين الخدمات باستخدام تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، كما حرصت الدائرة على تعزيز الابتكار ومنظومة ريادة الأعمال والاستدامة لخلق مسارات جديدة للنمو، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجال الأعمال والترفيه.

جهود استباقية

وفي إطار جهودها الاستباقية لمواءمة عروضها مع التوجهات الناشئة، وتلبية مختلف متطلبات المقيمين والزوار الدوليين، يحرص قطاعا السياحة والضيافة في دبي على توظيف الابتكار، لضمان مواصلة الارتقاء بمستويات منظومة السياحة بالكامل، بدءاً من إجراءات التأشيرة المبسطة وبوابات المطارات الذكية، ووصولاً إلى تسجيل الدخول إلى الفنادق عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والمنصات الرقمية.

تتكامل هذه المنهجية الديناميكية مع التزام دبي بالتميز والتعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، ما جعلها المحفز الرئيسي للتغيير السريع في مختلف أنحاء الإمارة بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى ومستويات الخدمة الاستثنائية التي تسهم جميعها في تحسين تجربة الزوار. ويتيح هذا المزيج من الابتكار لزوار الإمارة التعرف على العروض التقليدية والعصرية، التي تقدمها دبي، بالإضافة إلى المساهمة في تسليط الضوء على مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة. وينعكس تنامي شعبية دبي من خلال النمو المستمر في عدد الزوار، حيث استقبلت 8.12 ملايين زائر دولي من يناير إلى مايو 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

مسيرة التقدم

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: ((بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تلتزم دبي بمسيرة التقدم والتحديث مدعومةً ببنيتها التحتية المميزة عالمية المستوى، إلى جانب ما تحتضنه من تجارب فريدة ومعالم جذب استثنائية)). ويتجلى التزام دبي الراسخ في تخطي التوقعات، من خلال الدمج السلس للتكنولوجيا في قطاعنا.

إن هذا التآزر الفريد بين الابتكار والتميز التكنولوجي هو شهادة على التزامنا القوي بالتقدم، إلى جانب كونه عاملاً رئيسياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى جعل دبي أفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل. وتواصل دبي التعاون مع الجهات المعنية الرئيسية والشركاء العالميين، لتعزيز ريادتها في مجال السياحة القائمة على التكنولوجيا، مما يضمن الارتقاء بتجارب الزوار لمستويات جديدة من الابتكار.

الخدمات الفندقية

وأطلقت مجموعة جميرا خدمة تسجيل الدخول عبر الهاتف المحمول في عام 2023، لتمثل الحل التكنولوجي الأول في القطاع، الذي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والبيومترية لتوفير عملية وصول سلسة.

وتتوفر الخدمة في مجموعة فنادق ومنتجعات جميرا، بما في ذلك برج العرب جميرا، وفندق جميرا بيتش، وأبراج جميرا الإمارات، حيث يحصل الضيوف على مفتاح رقمي أو تقليدي، كما يمكن تخصيص تجارب شخصية سواء داخل أو خارج المنشأة. ويستخدم رويال أتلانتس النخلة، أحد أحدث المنتجعات الفاخرة في دبي، التكنولوجيا لتعزيز تجارب العافية التي يقدمها للنزلاء، حيث تم تجهيز مركز اللياقة البدنية المتطور في سبا أويكن بأحدث الأجهزة المزودة بتقنيات تكنوجيم، وأجهزة آوت ريس، واستوديو خاص بالتمارين الحية، والدورات الافتراضية بالشراكة مع شركة إل في إل ويل بيينج. كما يضم الفندق عيادة إيون، التي تقدم علاجات عافية مدعومة بالتكنولوجيا.

ويتميز فندق ذا لانا، أول فندق لمجموعة دورشستر كوليكشن في الشرق الأوسط، بموقعه الفريد على شارع مراسي درايف في الخليج التجاري، وأشرف على تصميمه شركة فوستر آند بارتنرز، في حين أبدعت شركة جيليه وبوسييه تصميماته الداخلية. ويضم الفندق الفاخر 225 غرفة وجناحاً، كما يشمل قسم ذا لانا بروميناد المميز بالتصميم المعماري المذهل، والذي يضم مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم، بالإضافة إلى حوض سباحة متماهٍ مع الأفق على سطح الفندق، كما يحتضن ذا لانا أول سبا من علامة ديور العالمية في دولة الإمارات، والذي يستخدم أحدث التقنيات في علاجاته الفريدة مثل تقنية الآيكون وتقشير الجلد بشكل دقيق.

وينفرد فندق دبليو دبي النخلة بموقعه المميز في نخلة جميرا، ويضم 349 غرفة وجناحاً فاخراً مع إطلالات خلابة على الخليج العربي، ومعالم الإمارة المذهلة. ويستخدم الفندق تقنية الواقع المعزز، ليتيح للضيوف مسح الصور في أرجاء الفندق باستخدام هواتفهم الذكية مثل المنحوتات واللوحات، مما يجعلها تنبض بالحياة في عالم افتراضي، كما تم تجهيز كل غرفة بتطبيق للهاتف المحمول، يتيح للضيوف التحكم بتفاصيل إقامتهم حسب تفضيلاتهم، بما في ذلك درجة حرارة الغرفة والإضاءة وعناصر الترفيه.

مستقبل أكثر استدامة

ويأتي التزام دبي بالاستدامة مدفوعاً بمجموعة من المبادرات المبتكرة، التي تسهم في دعم الأهداف المحلية والعالمية. وتدعم مبادرة دبي للسياحة المستدامة، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، قطاع الضيافة، من خلال مجموعة متنوعة من مبادرات الاستدامة. وتمثل أداة احتساب الكربون أحد العوامل الرئيسية في هذه المبادرة، وهي أداة إلكترونية تعمل منذ إطلاقها في عام 2017 على قياس البصمة الكربونية للفنادق في مختلف أنحاء دبي، وتم تحديث هذه الأداة في عام 2023 لتعمل على تتبع بيانات انبعاثات الكربون في الوقت الحقيقي، مما يسمح للفنادق بتحديد استهلاكها للطاقة وإدارته بفعالية.

وتعمل الجهات المعنية في مختلف أنحاء دبي على تعزيز الاستدامة في قطاع الضيافة من خلال الابتكارات التكنولوجية. وعلى سبيل المثال يضم فندق إن إتش كولكشن دبي النخلة غرفاً تتمتع بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، إلى جانب مصنع لتعبئة العبوات الزجاجية، كما يدمج مياه التكثيف الناتجة عن تشغيل مكيفات الهواء في أنظمة مياه الري.

وعقدت وجهة شاطئ الميناء السياحي شراكة مع شركة بي ووتر لتركيب حل تعبئة آلي بالكامل، يوفر مياه نقية تمت تصفيتها وتعبئتها في عبوات زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام ومغلفة بالفولاذ المقاوم للصدأ. ويقوم النظام المبتكر بتنقية مياه الصنبور لاستخدامها في فندق دبليو دبي- شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع ومنتزه الألعاب المائية لو مريديان شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي، كما ارتقى أنداز دبي النخلة بمعايير الاستدامة إلى آفاق جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية المتقدمة لإنتاج المحاصيل الزراعية المائية، ضمن مزرعة حاويات داخلية.

تعزيز الوصول والشمولية

وبوصفها مركزاً عالمياً رائداً في توفير وسائل الراحة المخصصة للسياحة الشاملة والمناسبة لأصحاب الهمم تحرص دبي على ضمان سهولة الوصول إلى شبكة النقل وجميع الفنادق والمطاعم والوجهات السياحية التي تحتضنها.

وتعتمد الجهات المعنية في الإمارة على أحدث الابتكارات التكنولوجية لتجهيز المعالم الرئيسية بالوسائل اللازمة لتسهيل التنقل، بما يشمل تركيب المنحدرات والمصاعد، وتوفير المساحات المخصصة لأصحاب الهمم. وتقود هيئة الطرق والمواصلات جهود التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمة تصاريح المواقف الذكية، التي تتيح لأصحاب الهمم التقدم بطلب للحصول على تصاريح مواقف مجانية عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالهيئة، إلى جانب رقمنة خدمات المواقف المجانية. الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي للارتقاء بحفلات الزفاف وتجارب الزوار

وتواصل دبي اتخاذ خطوات مهمة لتسريع وتيرة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي في مختلف القطاعات. ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الدورة الأولى من منتدى حفلات الزفاف في دبي، الذي أثمر عن صياغة توجهات جديدة في وجهات استضافة حفلات الزفاف في الإمارة، تمثلت في تعزيز الابتكار وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في قطاع حفلات الزفاف، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي لكتابة نذور الزواج، وإنشاء الصور الرقمية، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي لخلق تجارب تفاعلية بعد حفل الزفاف.

وتضمن المنتدى جلسة حوارية، ركزت على التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على حفلات الزفاف، حيث ناقش منظمو الحفلات وقادة القطاع الدور المهم لتحسين المنصات الرقمية المختلفة في مواكبة أحدث التوجهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرف على تفاعل مختلف الأجيال مع متابعيهم.

ويقدم موقع ((زوروا دبي))، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جولات افتراضية لأبرز المعالم السياحية، بما في ذلك برج خليفة، وحي الفهيدي التاريخي، وبرج العرب، وأسواق خور دبي. ويتوفر تطبيق ((زوروا دبي)) للهواتف الذكية بست لغات، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات حول أبرز الوجهات في الإمارة، وتصميم برامج رحلات فريدة، وتخصيص تجربتهم في دبي.

كما يتيح تطبيق جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة تحت إدارة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لسكان الإمارة وزوارها اكتشاف مختلف الفعاليات والمهرجانات والتجارب، التي تقدمها دبي. وينعكس التحول الرقمي، الذي تشهده دبي في إطلاق جولات افتراضية لأبرز المعالم السياحية في الإمارة، حيث تعتمد منصة دبي 360 على أحدث تقنيات الوسائط المتعددة، والواقع الافتراضي لتوفير مشاهد بانورامية، تتيح استكشاف أبرز معالم دبي من أي مكان في العالم.

التميز في قطاع السياحة

وتواصل دبي تعزيز نمو ريادة الأعمال، من خلال افتتاح مركز انطلاق، المنصة الريادية المخصصة لقطاعات السفر والسياحة والطيران الوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة، ويتعاون المركز مع شركائه المرموقين، وهم مجموعة الإمارات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأكسنتشر ومايكروسوفت وأماديوس ومطارات دبي، لدعم الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتقدمة، وذلك من خلال تزويدها بالهيكل الأساسي والتوجيه والأدوات والموارد اللازمة لتطوير منتجات وخدمات سياحية مبتكرة.

ويندرج تأسيس مركز انطلاق في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها المركز المفضل لرواد الابتكار والأعمال والاستثمار ووجهة عالمية للعيش والإقامة. ويعتمد المركز منهجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، حيث يوفر برامج ضمن مسرعات وحاضنات الأعمال ومختبر الأفكار، ويقدم للشركات الناشئة الإرشاد والفرص، التي تتيح لها النمو والتوسع.

دورات تدريبية مبتكرة

وتحرص إمارة دبي على إعداد وتدريب الجيل الجديد من العاملين في قطاع السياحة والضيافة بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، ولذلك عمدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تأسيس كلية السياحة بدبي، وهي واحدة من أبرز الكليات المهنية على مستوى العالم، وتقدم الشهادات الجامعية ودرجات الدبلوم في مجالات السياحة والضيافة، وتنظيم الفعاليات، كما توفر الكلية برامج تأسيسية مصممة خصيصاً للعاملين في قطاع السياحة، مثل المنصة التفاعلية ((نهج دبي)) للمهنيين الذين يتعاملون مباشرة مع السياح، ومنصة ((خبير دبي)) لتدريب وكلاء السفر الدوليين. وقدمت منصة ((نهج دبي)) التفاعلية دورات في السياحة المستدامة والخدمات الشاملة، والتجارب السياحية سهلة الوصول لأكثر من 70 ألف مشارك حتى الآن.

وتواصل دبي مسيرة الابتكار لتقدم نموذجاً بارزاً حول كيفية توظيف التكنولوجيا في تعزيز قطاعي السياحة والضيافة، وذلك لتوفير تجارب لا تُنسى للضيوف، والتعريف بالملامح المستقبلية لهذين القطاعين.

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