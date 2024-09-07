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2.75 مليار درهم قيمة 212 صفقة كبيرة بسوق دبي منذ بداية 2024

9/7/2024 7:29:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سوق دبي المالي تنفيذ 212 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 2.75 مليار درهم على 1.77 مليار سهم منذ بداية العام الجاري.

ووفق رصد لـ((البيان))، استحوذ سوق دبي المالي على نحو 212 صفقة من يناير حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، وتم تنفيذها على 1.77 مليار سهم بقيمة 2.75 مليار درهم.

وفي سبتمبر الجاري، شهد سوق دبي المالي تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة ((الأنصاري للخدمات المالية))، إذ تم تنفيذ الصفقات على 21.66 مليون سهم بقيمة 21 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.970 درهم للسهم الواحد.

والصفقات الكبيرة تعد آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، ولا تؤثر أيضاً في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

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