«غراث» البريطانية تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

أعلنت شركة ((غراث)) البريطانية العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتكنولوجيا، توسعها في الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يمثل علامة فارقة مهمة للشركة في سعيها لتقديم الخدمات المالية وحلول الامتثال التنظيمي مع الابتكار لعملائها المرموقين في المنطقة.

وتدعم ((غراث)) عدداً من القادة العالميين المهمين، بما في ذلك دويتشه بنك، وفريترد وونترفلود سيكيوريتيز، وستيب تشينج. ومع افتتاح المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي، تخطط الشركة لتوسيع الخدمات والخبرة إلى قاعدة عملاء أكبر في الشرق الأوسط، وسيعمل المكتب الجديد كمقر للعمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يقدم خدمات محلية مع دعم متزايد لقاعدة العملاء المتزايدة باستمرار.

ووصف مات بوفي الرئيس التنفيذي لشركة ((غراث))، دبي ومركز دبي المالي العالمي بأنهما مراكز مالية دولية تعكس الابتكار والتقدم. وقال بوفي: إن هذه الخطوة تنسجم تماماً مع رؤية غراث للنمو العالمي والتزامها الراسخ بتقديم خدمات مالية من الدرجة الأولى وتكنولوجيا الامتثال التنظيمي لعملائها. وتتطلع الآن إلى الفرص الجديدة التي سيجلبها هذا التوسع لكل من الشركة وعملائها في الشرق الأوسط.

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