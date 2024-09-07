«المركزي الصيني» يوقف شراء الذهب للشهر الرابع

لم يضف الصيني أي كمية من الذهب إلى احتياطياته للشهر الرابع على التوالي، في أغسطس، حيث وصلت أسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة أمس، فقد بلغ حجم الذهب، الذي يحتفظ به بنك الشعب الصيني، 72.8 مليون أونصة في نهاية الشهر الماضي، دون تغيير.

وكان البنك أضاف إلى احتياطياته كميات من الذهب بشكل متواصل لمدة 18 شهراً متتالية، حتى أبريل من هذا العام، ما ساعد في دعم قوة أسعار الذهب.

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