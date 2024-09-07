«المركزي الصيني» يوقف شراء الذهب للشهر الرابع

(MENAFN
- Al-Bayan)
لم يضف البنك المركزي الصيني أي كمية من الذهب إلى احتياطياته للشهر الرابع على التوالي، في أغسطس، حيث وصلت أسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة أمس، فقد بلغ حجم الذهب، الذي يحتفظ به بنك الشعب الصيني، 72.8 مليون أونصة في نهاية الشهر الماضي، دون تغيير.
وكان البنك أضاف إلى احتياطياته كميات من الذهب بشكل متواصل لمدة 18 شهراً متتالية، حتى أبريل من هذا العام، ما ساعد في دعم قوة أسعار الذهب.
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