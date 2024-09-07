دبي الرابعة عالمياً في «ناطحات السحاب»

احتلت إمارة دبي المركز الرابع عالمياً بين أكثر المدن التي تضمّ ناطحات السحاب، وفقاً لبيانات مجلس المباني الشاهقة والموئل الحضري.

وتُبرز القائمة المدن التي تضم أكثر من 30 ناطحة سحاب مكتملة، وتمتد هذه المدن من آسيا إلى أمريكا الشمالية، وهي مراكز حيوية للتمويل والتجارة والابتكار، ما يدفع النمو الاقتصادي لدولها.

وتفوّقت إمارة دبي على عدد من المدن العالمية الكبرى مثل العاصمة اليابانية طوكيو، وشنغهاي الصينية، بينما تصدّرت هونغ كونغ وشينزن في الصين، ونيويورك الأمريكية.

وتُعرف ناطحة السحاب بأنها مبنى شاهق الارتفاع يمكن العيش فيه بشكل مستمر، يتجاوز ارتفاعه 150 متراً ويضم أكثر من 40 طابقاً. وتصنف هذه القائمة المدن التي تضم أكبر عدد من ناطحات السحاب بهذا الارتفاع حتى أغسطس 2024.

وتتصدر هونغ كونغ القائمة، تليها المدن الصينية سريعة النمو مثل شينزن وشنغهاي، بينما تمثل مدينة نيويورك الولايات المتحدة. وتشتهر دبي بأفقها المستقبلي، حيث تضم 263 ناطحة سحاب، بما في ذلك أطول مبنى في العالم، برج خليفة.

ويجعل التنمية السريعة والابتكار المعماري في المدينة رمزاً للرفاهية الحديثة والطموح، مما يجذب السياح والشركات من جميع أنحاء العالم.

وجاء ترتيب أعلى 10 مدن من حيث عدد ناطحات السحاب، هونغ كونغ وتحتل المرتبة الأولى بـ558 ناطحة سحاب، وشينزن الصينية، وتضم مركزاً تكنولوجياً سريع النمو في الصين، بـ414 ناطحة سحاب، ومدينة نيويورك الأمريكية، وتضم 318 ناطحة سحاب، ثم دبي التي تشتهر بين مدن العالم بأفقها المستقبلي، حيث تضم 263 ناطحة سحاب، ثم شنغهاي الصينية ويمثل أفقها الذي يضم 194 ناطحة سحاب، وكذلك قوانغتشو الصينية، التي تضم 193 ناطحة سحاب، ثم العاصمة اليابانية طوكيو وتضم 176 ناطحة سحاب، ثم كوالالمبور بماليزيا التي تضم 174 ناطحة سحاب، ثم ووهان الصينية التي تضم 169 ناطحة سحاب، وأخيراً تشونغتشينغ الصينية أيضاً حيث تسلط 145 ناطحة سحاب في تشونغتشينغ الضوء على مكانتها كمدينة رئيسة في جنوب غربي الصين.

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