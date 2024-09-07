وسط أجواء متوترة ..إنجلترا تهزم أيرلندا بثنائية رايس وجريليش في دوري أمم أوروبا



فاز إنجلترا على مضيفه أيرلندا بنتيجة 2/صفر وسط أجواء متوترة في ملعب أفيفا بافتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية للمستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، السبت.

ويدين المنتخب الإنجليزي بهذا الفوز للثنائي ديكلان رايس وجاك جريليش اللذين تعرضا لهجوم شديد من الجماهير الأيرلندية في المدرجات التي رفعت لافتة تستهدف اللاعبين بعنوان "الثعابين عادت".

وسبق أن لعب جريليش ورايس بقميص منتخب أيرلندا على مستوى الناشئين والشباب قبل تمثيل منتخب إنجلترا.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف ديكلان رايس في الدقيقة 11 ولكنه لم يحتفل بالهدف تقديرا لمشاعر جماهير أيرلندا في المدرجات.

ورفع نجم خط وسط أرسنال الإنجليزي بهذا الهدف رصيده إلى 4 أهداف في 59 مباراة دولية بقميص الأسود الثلاثة.

ولم يكتف ديكلان رايس بذلك بل مرر كرة إلى جاك جريليش ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26، وهو أيضا الهدف الثالث له بقميص إنجلترا في 37 مباراة دولية.

وبطريقة مختلفة احتفل جريليش الذي عاد لقائمة المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي وذلك بعد غيابه عن بطولة يورو 2024 حيث وقف نجم مانشستر سيتي أمام جماهير إنجلترا واضعا أصابعه في أذنيه.

ونجح المنتخب الإنجليزي في اختباره الأول تحت قيادة كارسلي الذي تولى المسؤولية بعد رحيل جاريث ساوثجيت، وذلك قبل أن يواجه

فنلندا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

أما منتخب أيرلندا سيلعب مباراة جديدة على ملعبه أمام اليونان يوم الثلاثاء المقبل.

حاول المنتخب الأيرلندي استغلال عاملي الأرض وحماس جماهيره في المدرجات ساعيا لتسجيل هدف مبكر، حيث هدد المرمى الإنجليزي برأسية جيسون مولومبي التي مرت فوق العارضة بعد مرور ثلاث دقائق.

كما سدد صامويل سموديكس كرة ضعيفة أمسكها الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد بثبات.

وكان الرد الإنجليزي قويا حيث لعب ترينت ألكسندر أرنولد كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها هاري كين برأسه فوق العارضة في الدقيقة السابعة، وانفرد أنتوني جوردون بالمرمى ولكنه سدد في جسد الحارس الأيرلندي كايمين كيلهير في الدقيقة 11.

واستمرت نفس الهجمة الإنجليزي بعرضية من جوردون إلى هاري كين الذي سدد في جسد المدافع الأيرلندي قبل أن يتابع ديكلان رايس بتسديدة قوية في الشباك.

وكاد كين أن يضيف الهدف الثاني للإنجليز في الدقيقة 15 بعد كرة عرضية من أنتوني جوردون، لكن الحارس الأيرلندي كيلهير تصدى ببراعة لمحاولة نجم بايرن ميونخ الألماني.

وأسفر الضغط الإنجليزي عن هدف ثان سجله جريليش من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ديكلان رايس بعد هجمة جماعية مميزة بدأها الثنائي كوبي ماينو وبوكايو ساكا.

وهدأ إيقاع المباراة كثيرا حتى انتهى الشوط الأول بتفوق الضيوف بهدفين، لذا حاول المنتخب الأيرلندي تقليص الفارق بهدف في أول ربع ساعة من الشوط الثاني.

لكن محاولات الثنائي سموديكس ومولومبي في هز شباك منتخب إنجلترا باءت بالفشل، بينما خرج كريس كولمان قائد الفريق من الملعب متأثرا بإصابة في القدم، ليشارك مكانه جيك أوبراين.

في المقابل كانت محاولات المنتخب الإنجليزي أقرب للمرمى وأكثر خطورة لولا تألق كيلهير الذي تصدى لتسديدة من جوردون في الدقيقة 69 وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة في الدقائق الأخيرة.

كان كيلهير حارس مرمى ليفربول الإنجليزي يقظا في إبعاد محاولة جارود بوين البديل الذي شارك في الشوط الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع أبعد كيلهير فرصة مؤكدة جديدة أمام بوين قبل أن يمنع هدفا محققا أمام بوكايو ساكا لترتد

الكرة إلى إيبريتشي إيزي الذي تابع الكرة برأسه خارج المرمى الخالي من حارسه.





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