13 قتيلاً و45 جريحاً في حادث مروري في ساحل العاج

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب 45 آخرون
في حادث مروري في شمال ساحل العاج بين حافلة ركاب قادمة من مالي وشاحنة صهريج، حسبما أفادت السبت خدمات الإنقاذ ووسائل إعلام محلية.
وقع الحادث الجمعة حوالي الساعة 23,00 (محلي وغرينتش) على الطريق السريع الذي يربط بين بواكيه وكورهوغو، المدينتين الرئيسيتين في شمال ساحل العاج.
اصطدمت حافلة نقل وشاحنة صهريج "محملة بالوقود" كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، وفق ما ورد على منصة تابعة للشرطة تعمل على تسجيل الحوادث المميتة في البلاد.
وأوضحت الشرطة "أدى الاصطدام بين الحافلة والشاحنة الصهريج إلى نشوب حريق هائل"، مشيرة إلى "حصيلة فادحة أولية" تشمل مقتل 13 شخصا "تفحمت جثثهم".
وأكدت وكالة الأنباء الوطنية هذه الحصيلة.
كما تم نقل 45 جريحا، من بينهم 19 طفلا، إلى المستشفيات في مدينتي كاتيولا ونياكارا المجاورتين.
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