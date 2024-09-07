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13 قتيلاً و45 جريحاً في حادث مروري في ساحل العاج

9/7/2024 7:29:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب 45 آخرون
في حادث مروري في شمال ساحل العاج بين حافلة ركاب قادمة من مالي وشاحنة صهريج، حسبما أفادت السبت خدمات الإنقاذ ووسائل إعلام محلية.

وقع الحادث الجمعة حوالي الساعة 23,00 (محلي وغرينتش) على الطريق السريع الذي يربط بين بواكيه وكورهوغو، المدينتين الرئيسيتين في شمال ساحل العاج.

اصطدمت حافلة نقل وشاحنة صهريج "محملة بالوقود" كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، وفق ما ورد على منصة تابعة للشرطة تعمل على تسجيل الحوادث المميتة في البلاد.

وأوضحت الشرطة "أدى الاصطدام بين الحافلة والشاحنة الصهريج إلى نشوب حريق هائل"، مشيرة إلى "حصيلة فادحة أولية" تشمل مقتل 13 شخصا "تفحمت جثثهم".

وأكدت وكالة الأنباء الوطنية هذه الحصيلة.

كما تم نقل 45 جريحا، من بينهم 19 طفلا، إلى المستشفيات في مدينتي كاتيولا ونياكارا المجاورتين.


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