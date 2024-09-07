توقعات الطقس في الإمارات من الأحد إلى الخميس

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات اليوم الأحد رطباً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً
- صحو إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً
- صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً
- صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
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