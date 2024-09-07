توقعات الطقس في الإمارات من الأحد إلى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات اليوم الأحد رطباً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً

- صحو إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.





الإثنين

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً

- صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.





الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.





الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.





الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً

- صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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