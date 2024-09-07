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توقعات الطقس في الإمارات من الأحد إلى الخميس

9/7/2024 7:29:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات اليوم الأحد رطباً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً
- صحو إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً
- صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً
- صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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