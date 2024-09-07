دوري الأمم الأوروبية: خماسية لألمانيا المتجددة وهولندا تحسم في الدقائق الأخيرة

ظهر المنتخب الألماني بصورة متألقة بعد خروجه المخيب من ربع نهائي كأس أوروبا التي استضافها واعتزال العديد من كوادره الأساسية، وسحق نظيره المجري بخمسة أهداف من دون رد في دوسلدورف السبت، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من المستوى الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف ألمانيا كل من نيكلاس فولكروغ (27)، جمال موسيالا (58)، فلوريان فيرتس (66)، البديل ألكسندر بافلوفيتش (77) وكاي هافيرتس (81 من ركلة جزاء).

وتصدرت ألمانيا الترتيب بفارق الأهداف عن هولندا التي حسمت فوزها في الدقائق الأخيرة على ضيفتها البوسنة والهرسك 5-2.

وفي أول ظهور لـ"دي مانشافت" بعد الخيبة في كأس أوروبا والخروج المر أمام إسبانيا 1-2 في ربع النهائي، بدت أنها متجددة بغياب عدد من لاعبيها المخضرمين المعتزلين دوليا وبقيادة نجمها الشاب جمال موسيالا الذي ساهم بتسجيل أربعة من الأهداف الخمسة.

وكرّم الاتحاد الألماني للعبة، الجناح موسيالا قبل انطلاق المباراة بعدما تصدّر ترتيب الهدّافين في كأس أوروبا 2024، بالشراكة مع خمسة لاعبين آخرين بثلاثة أهداف.

وافتقد مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان لجهود ثلاثة لاعبين معتزلين دوليا، هم الحارس مانويل نوير ولاعبا الوسط توني كروس وإلكاي غوندوغان، فيما عوّض غياب حارس بايرن ميونيخ بنظيره في برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن. كما أجرى خمسة تغييرات مقارنة بالتشكيلة الأخيرة التي خسرت أمام إسبانيا.

تبادل المنتخبان الهجمات طوال عشرين دقيقة حتى لاحت أمام فولكروغ فرصة افتتاح التسجيل إثر تمريرة من موسيالا، لكنه أهدرها أمام الحارس بيتر غولاتشي الذي تصدى بقدمه (20).

وعوّض فولكروغ الفرصة الأولى بهدف بعد تمريرة من موسيالا مجددا، عقب هجمة منظّمة وسلسلة من التمريرات وصلت أخيرا إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الذي لم يجد صعوبة في التسجيل (27).

وكاد هافيرتس يُسجّل الثاني بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة، لكن كرته ارتطمت بالعارضة (33).

وسنحت أمام هافيرتس فرصة أخطر بمواجهة الحارس المجري لكن سدد إلى يسار المرمى (45).

حاول لاعب أرسنال الإنجليزي مرة ثالثة لكن تسديدته القريبة من الزاوية اليمنى للمرمى خلّصها الدفاع إلى ركنية (55).

وتألّق روبرت أندريتش في الدفاع عن مرماه بإبعاده تسديدة من البديل بنديغوز بولا أمام المرمى إلى ركنية (57).

وجاء الرد من الركنية نفسها التي أبعدها الدفاع ووصلت إلى موسيالا المنطلق وحيدا في الأمام الذي تمكّن من تسجيل الثاني من مجهود فردي (58).

وحسم فيرتس الأمور بهدف ثالث من تسديدة جميلة إثر تمريرة حاسمة من موسيالا (66).

وبصم البديل بافلوفيتش على هدف رابع بعد تسلّمه تمريرة من موسيالا في ثالث كرة حاسمة له في المباراة (77).

وواجه تير-شتيغن الذي بات "الرقم واحد الجديد" حسب ناغلسمان بعد اعتزال نوير، أول تسديدة على مرماه في الدقيقة 79 تعامل معها بنجاح.

وتمكّن هافيرتس أخيرا من تدوين اسمه بين المسجّلين من ركلة جزاء (82).

- خماسية هولندية -

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة عينها، عانت هولندا في حسم فوزها على ضيفتها في أيندهوفن حتى آخر الدقائق.

افتتح جوشوا سيركسي الوافد الجديد إلى مانشستر يونايتد الانكليزي التسجيل بعد 13 دقيقة من صافرة البداية، وأدرك إرميدين ديميروفيتش التعادل بعد تمريرة من دينيس حسينباشيتش (27).

وعاد سيركسي للتألق مجددا بتمريره كرة الهدف الثاني إلى تيجاني ريندرز في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+2).

وتقدم منتخب "الطواحين البرتقالية" بفارق هدفين بفضل نجم ليفربول الانكليزي كودي خاكبو بتمريرة من ريندرز (56)، قبل أن تحيي صربيا آمالها بامكانية العودة بهدف المخضرم إدين دجيكو (73).

إلّا أن رجال المدرب رونالد كومان حسموا النتيجة لصالحهم بهدفين في غضون 5 دقائق قبل صافرة النهاية، بفضل البديل "السوبر" فاوت فيخورست الذي سجل رابع أهداف فريقه بعد 14 دقيقة من دخوله إلى أرض الملعب (88)، وتشافي سيمونز بتمريرة من البديل الآخر دونيل مالن (90+2).





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