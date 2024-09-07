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اتحاد الصحفيين الخليجيين يوجه بالبدء في العمل على خطة لتدريب وتطوير الكادر الصحفي

9/7/2024 7:24:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬اجتماعه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صلالة‭ ‬بمحافظة‭ ‬ظفار‭ ‬العمانية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬الصحافة‭ ‬العماني‭.‬

وبحث‭ ‬المجلس‭ ‬موضوع‭ ‬الإساءات‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الأعضاء‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الإساءات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حملات‭ ‬لمكافحتها‭ ‬ونشر‭ ‬التوعية‭ ‬الصحفية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬المعلومات‭ ‬والأخبار‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬وتأثير‭ ‬الشائعات‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬ومتابعاتها،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬المجلس‭ ‬استحداث‭ ‬أربع‭ ‬لجان‭ ‬جديدة‭ ‬وهي‭ (‬لجنة‭ ‬الحريات‭) ‬و‭(‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭) ‬و‭(‬لجنة‭ ‬الصحفيات‭). ‬و‭(‬لجنة‭ ‬المصورين‭)‬

ووجه‭ ‬المجلس‭ ‬ببدء‭ ‬خطة‭ ‬للتدريب‭ ‬والتطوير،‭ ‬عبر‭ ‬استهداف‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالصحافة‭ ‬لتأهيلهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كادر‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭.‬

وأشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بتنظيم‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬العمانية‭ ‬لمنتدى‭ ‬الصحافة‭ ‬العماني‭ ‬وعلى‭ ‬استضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬ودعمه‭. ‬

كلمات دالة

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