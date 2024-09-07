اتحاد الصحفيين الخليجيين يوجه بالبدء في العمل على خطة لتدريب وتطوير الكادر الصحفي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين اجتماعه في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية، وذلك على هامش منتدى الصحافة العماني.
وبحث المجلس موضوع الإساءات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد الأعضاء ضرورة وقف الإساءات والعمل على حملات لمكافحتها ونشر التوعية الصحفية فيما يتعلق بالتحقق من مصادر المعلومات والأخبار للتخفيف من انتشار وتأثير الشائعات عبر هذه المواقع.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومتابعاتها، حيث أقر المجلس استحداث أربع لجان جديدة وهي (لجنة الحريات) و(لجنة الإعلام الرقمي) و(لجنة الصحفيات). و(لجنة المصورين)
ووجه المجلس ببدء خطة للتدريب والتطوير، عبر استهداف طلاب الجامعات والمهتمين بالصحافة لتأهيلهم، بالإضافة إلى كادر الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الصحفية، من خلال إقامة حزمة من الدورات وورش العمل المتخصصة في مجالات الصحافة والإعلام.
وأشاد المجلس بتنظيم جمعية الصحفيين العمانية لمنتدى الصحافة العماني وعلى استضافة الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين ودعمه.
كلمات دالة
MENAFN07092024000055011008ID1108648214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.