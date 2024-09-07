((وول ستريت جورنال)): إيران تسلم شحنة صواريخ باليستية إلى روسيا وعقوبات جديدة على طهران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬قامت‭ ‬بتسليم‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحذيرات‭ ‬الغربية‭. ‬ووفقًا‭ ‬للتقرير،‭ ‬فإن‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعملان‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬حزمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬6‭ ‬سبتمبر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬تم‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬حذر‭ ‬مسؤول‭ ‬أوروبي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشحنة‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬النهاية‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬إيران‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬أبلغت‭ ‬حلفاءها،‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬بشأن‭ ‬خطوة‭ ‬إيران‭ ‬بإرسال‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

ووفقًا‭ ‬لمسؤولين‭ ‬غربيين،‭ ‬فإن‭ ‬الشحنة‭ ‬تشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬قصير‭ ‬المدى،‭ ‬وتملك‭ ‬إيران‭ ‬أنواعًا‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ،‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬مداها‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬كيلو‭ ‬متر‭ ‬تقريبًا‭.‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭ ‬تخضع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لإشراف‭ ‬المرشد،‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعملان‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬إيران؛‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التمهيدية‭ ‬لهذه‭ ‬العقوبات‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬قد‭ ‬تمنع‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الوطنية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬إير‮»‬‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬إلى‭ ‬المطارات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬المتبقية‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وأوروبا‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬حذروا‭ ‬سابقًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إرسال‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬يعد‭ ‬‮«‬خطًا‭ ‬أحمر‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬بعض‭ ‬العقوبات،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬عن‭ ‬إيران،‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬حذرًا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أوروبي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إنه‭ ‬باستثناء‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬ضد‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أو‭ ‬المصرفية‭ ‬الأخرى‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬