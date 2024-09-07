((وول ستريت جورنال)): إيران تسلم شحنة صواريخ باليستية إلى روسيا وعقوبات جديدة على طهران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بأن إيران قامت بتسليم شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، على الرغم من التحذيرات الغربية. ووفقًا للتقرير، فإن أوروبا والولايات المتحدة تعملان على إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران ردًا على هذه الخطوة.
وأكد مسؤول أمريكي، يوم الجمعة 6 سبتمبر أن هذه الصواريخ تم تسليمها إلى روسيا في نهاية المطاف.
من جهته، حذر مسؤول أوروبي رفيع المستوى من أن هذه الشحنة «ليست النهاية»، وأن إيران ستستمر في تصدير الأسلحة إلى روسيا.
وأضافت «وول ستريت جورنال» أن واشنطن أبلغت حلفاءها، خلال الأيام الماضية، بشأن خطوة إيران بإرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا.
ووفقًا لمسؤولين غربيين، فإن الشحنة تشمل أكثر من 200 صاروخ باليستي قصير المدى، وتملك إيران أنواعًا مختلفة من هذه الصواريخ، التي يصل مداها إلى 800 كيلو متر تقريبًا.
وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو تخضع بشكل كبير لإشراف المرشد، علي خامنئي، والحرس الثوري الإيراني.
وأشارت إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تعملان على فرض عقوبات جديدة على إيران؛ ردًا على إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا.
وأضافت الصحيفة أن الإجراءات التمهيدية لهذه العقوبات قد تم اتخاذها خلال الصيف.
وذكرت أن الدول الأوروبية قد تمنع شركة الطيران الوطنية الإيرانية «إيران إير» من الطيران إلى المطارات الأوروبية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير في العلاقات التجارية المتبقية بين طهران وأوروبا.
وأضافت «وول ستريت جورنال» أن المسؤولين الأوروبيين حذروا سابقًا من أن إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا يعد «خطًا أحمر»، وقد يؤدي إلى إعادة فرض بعض العقوبات، التي تم رفعها عن إيران، بموجب الاتفاق النووي.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية أصبحت أكثر حذرًا في الأسابيع الأخيرة.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، إنه باستثناء العقوبات الجديدة ضد الخطوط الجوية الإيرانية، لن يتم قطع العلاقات الاقتصادية أو المصرفية الأخرى مع إيران.
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