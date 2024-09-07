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مدفيديف: ستبقى العقوبات المفروضة على روسيا حتى اندلاع الحرب الأهلية في الولايات المتحدة

9/7/2024 7:23:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيواصل‭ ‬أي‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا،‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬توقع‭ ‬أي‭ ‬مفاجآت‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬لمنصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭.‬

بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬علق‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي‭ ‬دميتري‭ ‬مدفيديف‭ ‬على‭ ‬وعد‭ ‬من‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يعتبر‭ ‬العقوبات‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نفسها‭ ‬وعلى‭ ‬الدولار‭.‬

وكتب‭ ‬مدفيديف‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬في‭ ‬تيلجرام‭: ‬‮«‬هل‭ ‬سيقوم‭ ‬ترامب‭ ‬بإلغاء‭ ‬العقوبات‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬انتخابه؟‭ ‬لا،‭ ‬بالطبع،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬طبيعته‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المنهجية‮»‬‭ ‬الواضحة،‭ ‬فهو‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬المنظومة‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬مدفيديف‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬تسببه‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬ليس‭ ‬قويا‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬سيدفع‭ ‬ترامب‭ ‬البراغماتي‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومناطحة‭ ‬المناهضين‭ ‬لروسيا‭. ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬العميقة‭ ‬سيئة‭ ‬السمعة،‭ ‬أقوى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ترامب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدفيديف‭: ‬‮«‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬ونائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالية‭ ‬كامالا‭ ‬فلا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬منها‭ ‬أي‭ ‬مفاجآت‭. ‬إنها‭ ‬عديمة‭ ‬الخبرة،‭ ‬وكما‭ ‬يدعي‭ ‬أعداؤها،‭ ‬ببساطة‭ ‬غبية‭. ‬والعقوبات‭ ‬ستبقى‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭.‬

ويعتقد‭ ‬مدفيديف‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستنهار‭ ‬حتما‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬مفرّ‭ ‬منها،‭ ‬وفقط‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬الأحداث‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل،‭ ‬ستظهر‭ ‬إمكانية‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬استمرت‭ ‬العقوبات‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬طوال‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬وعادت‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭.‬

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