مدفيديف: ستبقى العقوبات المفروضة على روسيا حتى اندلاع الحرب الأهلية في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيواصل أي رئيس أمريكي فرض العقوبات على روسيا، ولا ينبغي توقع أي مفاجآت من أي مرشح لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا.
بهذا الشكل علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على وعد من دونالد ترامب، الذي قال إنه يعتبر العقوبات خطرة على الولايات المتحدة نفسها وعلى الدولار.
وكتب مدفيديف على قناته في تيلجرام: «هل سيقوم ترامب بإلغاء العقوبات إذا تم انتخابه؟ لا، بالطبع، على الرغم من طبيعته «غير المنهجية» الواضحة، فهو في نهاية المطاف شخصية من صلب المنظومة».
ويرى مدفيديف أن الضرر الذي تسببه العقوبات الأمريكية على الدولار ليس قويا لدرجة أنه سيدفع ترامب البراغماتي «إلى تنظيم ثورة في الولايات المتحدة ومناطحة المناهضين لروسيا. لا شك في أن الدولة العميقة سيئة السمعة، أقوى بكثير من أي ترامب».
وأضاف مدفيديف: «أما بالنسبة إلى مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس الحالية كامالا فلا ينبغي أن نتوقع منها أي مفاجآت. إنها عديمة الخبرة، وكما يدعي أعداؤها، ببساطة غبية. والعقوبات ستبقى إلى الأبد».
ويعتقد مدفيديف أن الولايات المتحدة ستنهار حتما في حرب أهلية جديدة لا مفرّ منها، وفقط مع تطور الأحداث بهذا الشكل، ستظهر إمكانية رفع العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
وقال: «استمرت العقوبات ضد الاتحاد السوفيتي طوال القرن العشرين، وعادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق».
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