تعاون استخباراتي أمريكي بريطاني بوجه تهديدات ((غير مسبوقة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬مديرا‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بيل‭ ‬بيرنز‭ ‬وجهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البريطاني‭ ‬ريتشارد‭ ‬مور‭ ‬أمس‭ ‬أهمية‭ ‬تعاونهما‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تهديدات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬والجماعات‭ ‬الإسلامية،‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬‮«‬فاينانشيال‭ ‬تايمز‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬مديرا‭ ‬الاستخبارات‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديهما‭ ‬حليف‭ ‬آخر‭ ‬أكثر‭ ‬جدارة‭ ‬بالثقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬بعضهما‭. ‬وقالا‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬عليهما‭ ‬التحرك‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬في‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬متنازع‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬بلدانا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬شأن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قال‭ ‬بيل‭ ‬بيرنز‭ ‬وريتشارد‭ ‬مور‭: ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬مواصلة‭ ‬المسيرة‮»‬‭ ‬للتصدي‭ ‬لروسيا،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهما‭ ‬‮«‬سيستمران‭ ‬في‭ ‬مساعدة‮»‬‭ ‬كييف‭.

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وتعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬من‭ ‬الداعمين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬ماليا‭ ‬وعسكريا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬

وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البريطاني‭ ‬تصميمهما‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬التخريب‮»‬‭ ‬ومحاولات‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬عبر‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.

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وتحدّث‭ ‬المديران‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬الصين‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬والاستخباراتي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الإسلامي‭.

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واعتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التميّز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أمر‭ ‬حيوي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات،‭ ‬مستشهدين‭ ‬بتطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.

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نُشر‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬سيستقبله‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.

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وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الزعيمين‭ ‬سيناقشان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬القوي‭ ‬لأوكرانيا‮»‬‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.

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ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تشهد‭ ‬مواقف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬تباعدا‭ ‬بشأن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬بريطانيا‭ ‬تعليق‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬رخصة‭ ‬تصدير‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خطر‮»‬‭ ‬يتعلق‭ ‬باستخدامها‭ ‬بشكل‭ ‬ينتهك‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬