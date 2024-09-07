جلالة الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من فيصل بن راشد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تتويج فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، للمرة الثانية على التوالي، والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة .
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول وتتويج سموه بلقب بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي مسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
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