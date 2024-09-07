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جلالة الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من فيصل بن راشد

9/7/2024 7:23:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭ .‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وتتويج‭ ‬سموه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

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