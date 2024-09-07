الكويت تحرز المركز الثالث في الخليجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أحرز المنتخب الكويتي المركز الثالث في البطولة الخليجية لكرة السلة بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 80/77 في لقاء تحديد المراكز الذي جمعهما يوم أمس على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى في ختام منافسات البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة 2-7 سبتمبر الجاري.
وجاءت نتائج الفترات: (24/19)، (21/20)، (22/22)، (13/16)، وبرز من المنتخب الكويتي حسين الخباز بتسجيله 20 نقطة وأحمد البلوشي 16 نقطة وحمد عدنان 9 نقاط وعمران جوهر 8 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من المنتخب السعودي محمد المرواني 15 نقطة وأيمن المولد 14 نقطة ومحمد السويلم 13 نقطة ومثنى المرواني 11 نقطة.
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