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الكويت تحرز المركز الثالث في الخليجية

9/7/2024 7:23:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أحرز‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬80‭/‬77‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬2‭-‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/19‭)‬،‭ (‬21/20‭)‬،‭ (‬22/22‭)‬،‭ (‬13/16‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬حسين‭ ‬الخباز‭ ‬بتسجيله‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وحمد‭ ‬عدنان‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وعمران‭ ‬جوهر‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬المرواني‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وأيمن‭ ‬المولد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬السويلم‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬ومثنى‭ ‬المرواني‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

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