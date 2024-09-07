رئيس نادي المحرق يهنئ بفوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منتسبي النادي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ببطولة العالم للقدرة التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية لمسافة 160 كيلومترا.
وقال رئيس نادي المحرق إن فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالبطولة إنجاز جديد يضاف لسلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق الملكي للقدرة مما وضع الفريق في مكانة متميزة في هذه الرياضة العريقة، التي تمثل جزءاً من تاريخنا وتقاليدنا العربية الأصيلة، مشيداً بالدعم السخي الذي تحظى به هذه الرياضة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وحرص جلالته على المحافظة على هذه الرياضة العربية الأصيلة وبالدور الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في نشر هذه الرياضة وما حققه الفريق من إنجازات رائدة وبطولية كانت مثار اهتمام الجميع، وجعلت البحرين في مصاف الدول ذات الباع الطويل والخبرة في سباق القدرة.
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