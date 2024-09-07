رئيس نادي المحرق يهنئ بفوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كيلومترا‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬إن‭ ‬فوز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالبطولة‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬مما‭ ‬وضع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬تاريخنا‭ ‬وتقاليدنا‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬السخي‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وبالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬رائدة‭ ‬وبطولية‭ ‬كانت‭ ‬مثار‭ ‬اهتمام‭ ‬الجميع،‭ ‬وجعلت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الباع‭ ‬الطويل‭ ‬والخبرة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬القدرة‭.‬