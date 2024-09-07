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بن جلال يبارك بالإنجاز العالمي لناصر بن حمد

9/7/2024 7:23:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هنأ‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬بحصول‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مونبازير‭ ‬الفرنسية‭.‬

واعتبر‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬استمرارا‭ ‬لمسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة‭ ‬لرياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬يؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬فذة‭ ‬وبراعة‭ ‬كبيرة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬اعتلاء‭ ‬سموه‭ ‬صدارة‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬زرع‭ ‬الفرحة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬البحرينيين‭ ‬جميعا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بالانعكاسات‭ ‬الإيجابية‭ ‬لإنجاز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بث‭ ‬روح‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬فرسان‭ ‬المملكة‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬المقبلة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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