بن جلال يبارك بالإنجاز العالمي لناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
هنأ محمد عبداللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، بحصول سموه على لقب بطولة العالم للقدرة التي اقيمت في مدينة مونبازير الفرنسية.
واعتبر بن جلال الإنجاز الجديد استمرارا لمسيرة الإنجازات المتواصلة لرياضة الفروسية في مملكة البحرين بفضل ما تحظى به من رعاية متواصلة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار بن جلال إلى أن فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في البطولة يؤكد المكانة الرائدة التي تتمتع بها المملكة على ساحة رياضة الفروسية العالمية، كما أنه يجسد ما يتمتع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من قدرات فذة وبراعة كبيرة ساهمت في اعتلاء سموه صدارة الفرسان المشاركين في إنجاز زرع الفرحة في نفوس البحرينيين جميعا للمرة الثانية.
وأعرب عن ثقته بالانعكاسات الإيجابية لإنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في بطولة العالم على مستقبل رياضة الفروسية في المملكة من خلال بث روح الانتصار في نفوس فرسان المملكة وتحفيزهم على مضاعفة البذل والعطاء في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية المقبلة بما يسهم في ترسيخ موقع البحرين على خارطة رياضة الفروسية في العالم.
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