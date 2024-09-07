الصادق يحصد فضية البحرين للدراجات النارية 600 سي سي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق المتسابق البحريني ولاعب فريق نادي بحرين رايدرز محمد عبدالعزيز الصادق المركز الثاني في بطولة البحرين للدراجات النارية فئة 600 سي سي، والتي أقامها اتحاد البحرين للسيارات والدراجات النارية على مضمار حلبة البحرين الدولية التي تعتبر «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، والتي استمرت المواجهات والتحديات فيها بين أكثر من 17 متسابقا وعلى مدى 6 أشهر خلال موسم 2023/2024.
وتُعد حلبة البحرين الدولية أول مضمار عالمي لسباق السيارات في منطقة الشرق الأوسط، شُيد وفق أحدث المواصفات الهندسية والفنية والتكنولوجية.
وقدم المتسابق محمد الصادق الشكر للداعمين الرسميين على منحه الثقة في هذه البطولة مؤكدًا أنه ستكون هناك عودة في منافسات الموسم القادم مصحوبة بتحقيق المزيد من الإنجازات برفقة الفريق الفني واللوجستي المصاحب له.
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