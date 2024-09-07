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الصادق يحصد فضية البحرين للدراجات النارية 600 سي سي

9/7/2024 7:23:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬ولاعب‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬بحرين‭ ‬رايدرز‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الصادق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي،‭ ‬والتي‭ ‬أقامها‭ ‬اتحاد‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬المواجهات‭ ‬والتحديات‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬متسابقا‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

وتُعد‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أول‭ ‬مضمار‭ ‬عالمي‭ ‬لسباق‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬شُيد‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المواصفات‭ ‬الهندسية‭ ‬والفنية‭ ‬والتكنولوجية‭.‬

وقدم‭ ‬المتسابق‭ ‬محمد‭ ‬الصادق‭ ‬الشكر‭ ‬للداعمين‭ ‬الرسميين‭ ‬على‭ ‬منحه‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬عودة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬مصحوبة‭ ‬بتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬برفقة‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬واللوجستي‭ ‬المصاحب‭ ‬له‭.‬

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